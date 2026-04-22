Boendeassistent
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka på följande länk, www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina
och fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.Publiceringsdatum2026-04-22Beskrivning
Vi söker nu en boendeassistent alternativt stödpedagog till gruppbostaden Volgsjövägen 24. Tjänsten är ett vikariat med sysselsättningsgrad 92 %Dina arbetsuppgifter
Gruppbostad är en boendeform enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. På boendet kommer ni att arbeta med varje individs styrkor, intressen och drömmar utifrån tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande. Pedagogiken skapar tydliga genomförandeplaner med konkreta, mätbara och realistiska mål kopplat till individens önskemål och behov. I arbetsuppgifterna ingår att skapa en trygg, säker och hemlik miljö för individerna samt bistå vid personlig omvårdnad, vara ett stöd vid aktiviteter och att finnas som ett stöd för att skapa trygghet i vardagen.
Du behöver möta individerna med ett professionellt förhållningssätt, där du på ett positivt sätt stödjer, uppmuntrar och engagerar individerna. Du behöver kunna ta egna initiativ och finnas tillhands i vardagen. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor de individer vi jobbar för har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet. Det kan tex handla om social samvaro, utevistelser, gemenskap med andra och sociala aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning, barn- och fritid, pedagogisk utbildning eller annan lämplig utbildning för yrket. Meriterande är om du har stödpedagogsutbildning.
Egenskaper som positivitet, flexibilitet, tålamod och engagemang värdesätts. För samtliga våra arbeten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Inför anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister.
För mer information om tjänsten vänd dig till enhetschef Karin Örjegren 0940 143 28
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här www.vilhelmina.se/inflyttareÖvrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala utskottets verksamheter, LSS-omsorgen Kontakt
Enhetschef
Karin Örjegren karin.orjegren@vilhelmina.se 094014328
