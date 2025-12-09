Bodmontör till kund i Malmö
2025-12-09
Vi söker nu händiga och erfarna bodmontörer och bodsnickare till en av våra kunder i Malmö. Är du praktiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter inom montage och snickeri? Har du erfarenhet av att arbeta med bodar och bygglogistik? Då kan detta uppdrag vara något för dig.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som bodmontör/bodsnickare arbetar du både i bodverkstaden och ute på byggarbetsplatser. I verkstaden iordningställer du bodar inför montage, förbereder utrustning, gör mindre justeringar och ser till att bodarna är kompletta och funktionsdugliga. I fält ansvarar du för montering och etablering av bodar på arbetsplatser, där du säkerställer korrekt placering, funktion och kvalitet.
Arbetet är praktiskt och varierande, med en blandning av självständiga uppgifter och samarbete med kollegor. Du kan förvänta dig en dynamisk vardag där du får använda dina händer, problemlösningsförmåga och kreativitet. Rollen kan även innebära enklare service, underhåll och snickeri, samt viss felavhjälpning vid behov.
Hos vår kund är varje dag olika, och du får möjlighet att bidra till både effektiva arbetsplatser och hög kvalitet på bodarna som används i projekten.
Tjänsten är initialt en konsultroll med stor möjlighet till övertag av kund på sikt. Arbetstiden är måndag till fredag under dagtid.
Start i januari 2026.Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, händig och lösningsorienterad. Du trivs med fysiskt arbete och en varierande arbetsdag där varje dag kan erbjuda nya utmaningar. Noggrannhet och ansvarstagande är självklart för dig, och du fungerar lika bra i ett team som när du arbetar självständigt. Du är flexibel, positiv och anpassar dig lätt till förändringar i arbetsmiljön.Kravprofil för detta jobb
B-körkort
Erfarenhet av snickeri, montering eller liknande arbete
Erfarenhet av bodar, bygglogistik eller montage är meriterande
Flytande svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Truckkort
Fallskyddsutbildning
Heta arbeten
Om OnePartnerGroup
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9635994