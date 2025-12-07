Blomsterleverantör i Haninge/Stockholm!
Williams Blomsterservice AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2025-12-07
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Williams Blomsterservice AB i Haninge
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att få jobba med blommor på heltid?
Långsiktigt få möjligheten att kunna växa med företaget?
Nyfiken på ett helt annorlunda budbilsjobb?Publiceringsdatum2025-12-07Arbetsuppgifter
Som blomsterleverantör ansvarar du för att leverera blommor till bensinstationer runtom i Stockholm.
Du utgår ifrån våra lokaler i nya jordbro/albyberg där du kommer att få köra en större skåpbil runtom Stockholm samt närliggande områden.
Dagen börjar alltid med att du kommer in på firman och packar bilen med blommor.
Du kommer att ha ansvar över 2 fasta rutter som körs 2 gånger i veckan.
Produktion och prismärkning kan förekomma i arbetsuppgifterna då du även kommer få jobba inne med blommor på onsdagar.
Måndag och Tisdag (Vardagsleverans)
Onsdagar (Inne)
Torsdag och Fredag (Helgleverans)
Krav:
• Körkort B automatiskt, sedan minst 2 år tillbaka.
• God svenska i tal som i skrift.
• Lokalkännedom, att med hjälp av GPS och färdiga rutter kunna hitta runt i Stockholm och närliggande områden.
• Vara beredd på att kunna jobba extra runt högtider och röda dagar.
• Arbetsdagarna startar kl 4-5 på morgonen.
• Tunga lyft förekommer ofta i arbetet.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet inom Service.
• Tillgång till bil.
• Erfarenhet av att köra större fordon.
• StyrketräningAnställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Jordbro/Haninge
Arbetstider: Vardagar, 4-5 på morgonen(varierande)
Omfattning: Heltid Profil
Vi söker dig som brinner för att ge god service och alltid kommer bemöta kunderna med ett leende! Vi ser gärna att du besitter egenskaper som ansvarstagande, stresstålig och noggrann i våra arbetsuppgifter som du tar dig an.
Arbetet utförs ensamt och därför är det viktigt att du är självgående och effektiv!
Arbetet är periodvis tungt där övertid kan förekomma kring högtider. Hinkar fyllda med vatten och blommor är mer ansträngande än vad man tror. Vi tror att du som söker har en fördel ifall du är en fysiskt aktiv person.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: Arbete@williamsblomsterservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Blomster Leverantör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Williams Blomsterservice AB
(org.nr 556718-9799)
Albybergsringen 3 lokal 10 (visa karta
)
137 69 ÖSTERHANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Kevin Cederberg Arbete@williamsblomsterservice.se Jobbnummer
9632234