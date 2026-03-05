Bli vår nya Financial Controller i Umeå!
2026-03-05
Ta en central roll i en nordisk finansorganisation där du får kombinera analys, ansvar och utveckling. Som Financial Controller arbetar du nära verksamheten, bidrar till högkvalitativ rapportering och får möjlighet att påverka i en internationell miljö med höga ambitioner. Ansök redan idag, då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som Financial Controller blir du en del av ett engagerat team på fem personer som ansvarar för bolagets redovisning och finansiella rapportering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tillsammans driver ni arbetet med redovisning, bokslut och rapportering framåt och säkerställer att vår kunds redovisningsprinciper och rapporteringskrav följs.
I rollen arbetar du operativt med att leverera korrekta och kvalitativa bokslut, både internt i bolaget och inom koncernen. Du får ett tydligt ansvar för en av våra nordiska verksamheter och förväntas ta ett helhetsgrepp kring uppföljning och analys av resultat och finansiell ställning. Du identifierar förbättringar, analyserar avvikelser och föreslår korrigeringar.
Rollen innebär också ett mer strategiskt perspektiv där du håller dig uppdaterad kring förändringar i lagstiftning, rapporteringskrav samt skatte- och redovisningsregler. Du kommer att ha en nära dialog med interna intressenter, såsom avdelningschefer och supportfunktioner i hela Norden.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår samarbetspartner. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Vi erbjuder dig:
Att bli en del av en internationell organisation där finansiell expertis möter bransch- och teknikkunskap och där du aktivt bidrar till att hjälpa kunder växa och skapa hållbar, långsiktig produktivitet över hela världen
Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen på bästa sätt
Vi söker dig som
Har en avslutad civilekonomexamen med inriktning mot finans/redovisning eller motsvarande universitets- eller YH-utbildning
Har god erfarenhet av finansiell analys, redovisning samt månads-, kvartals- och årsbokslut
Har kunskap om aktuella lagar, skatteregler och redovisningsprinciper
Har minst två till tre års erfarenhet som redovisningsekonom, revisor eller från en liknande roll
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då språken förekommer i det dagliga arbetet
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från:
Bank- eller finansverksamhet
Tillverkningsindustri
Internationella organisationer eller koncerner
Bor eller har anknytning till Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ITSISE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Jobbnummer
