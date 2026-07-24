Bli en del av vårt serviceteam i Jönköping
Carotte Staff AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2026-07-24
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Leverera service med oss!
Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Brinner du för service och trivs i mötet med människor? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu fler engagerade servicestjärnor som vill bli en del av vårt team i Jönköping. Hos oss får du ett omväxlande arbete inom restaurang, konferens, event och catering där du får möjlighet att utvecklas i en dynamisk och händelserik miljö.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som konsult hos Carotte blir du en viktig del av vår verksamhet och får arbeta i en rad olika serviceuppdrag. Ena dagen kan du vara en del av ett större företagsevent, nästa dag arbeta med konferensservice, restaurang eller catering. Kombinationen av uppdrag gör att arbetet är både utvecklande och omväxlande.
Du kommer att arbeta både i vår egen verksamhet på Werket och ute hos våra kunder och samarbetspartners runt om i Jönköping. Rollen erbjuder stor variation och passar dig som gillar ett högt tempo och uppskattar att arbeta i olika miljöer.
Vi söker dig som tycker om att arbeta där det händer mycket och som motiveras av att ge gäster och kunder ett professionellt och personligt bemötande. Rollen kräver att du är flexibel, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta med olika människor och anpassa dig till nya arbetsmiljöer.
Hos Carotte blir du en del av ett engagerat team med möjlighet att samla erfarenhet från flera delar av besöksnäringen. Oavsett uppdrag arbetar vi alltid mot samma mål – att leverera service av högsta kvalitet och skapa positiva upplevelser för varje gäst och kund.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och som tycker om att skapa ett varmt och professionellt bemötande. Du är ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning som smittar av sig på både kollegor och gäster. När tempot ökar behåller du lugnet, arbetar strukturerat och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Har du tidigare erfarenhet från restaurang, konferens, event eller andra serviceyrken är det meriterande, men framför allt söker vi rätt inställning och ett stort engagemang. Du delar våra värderingar och vill vara med och skapa upplevelser där kvalitet, omtanke och service står i centrum.
Vilka är vi?
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra – engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
ÖVRIG INFORMATION Start: Omgående
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön Placering: Jönköping
Sök tjänsten genom att klicka på "Ansök här". Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124219-2115302". Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Vallgatan 8 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
10011087