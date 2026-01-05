Björntorps HVB-hem söker Behandlingspedagog 100%
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Norrtälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrtälje
2026-01-05
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb och arbeta för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Du kommer att vara anställd och arbeta på Björntorps HVB-hem AB. Tjänsten är på 100%.
Verksamheten bedriver HVB-verksamhet för vuxna. Vår målgrupp är klienter från 18 år och uppåt, kvinnor och män, med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar inte med missbruksbehandling men kan stödja klienterna i upprätthållande av drogfrihet.
De metoder vi använder är MI - Motiverande intervju, ESL - Ett självständigt Liv, LAB - lågaffektivt bemötande. Allt arbete anpassas individuellt för varje enskild klient och förutsätter att vi kan skapa en hållbar arbetsallians.
Verksamheten ligger 3 km utanför Rimbo, i Roslagen, och utgörs av tre villor på en vacker sjötomt. Avstånd till Stockholm och Uppsala är ca 5,5 mil, avstånd till Norrtälje ca 2 mil.
Vi är tacksamma om du värderar huruvida din restid till verksamheten möjliggör att du kan jobba hos oss.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter;
Du kommer att arbeta tillsammans med verksamhetschef och personalgrupp för att driva verksamhetens dagliga arbete. Du kommer också vara kontaktperson åt enskilda klienter och som sådan tydliggöra och driva arbetet runt dessa klienter i samarbete med verksamhetschef och dina kollegor. En viktig del i ditt arbete kommer att vara att arbeta för en positiv och trygg miljö för klienterna och vara delaktig i arbetet för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
I ditt uppdrag ingår:
Att tillsammans med dina kollegor ansvara för att samtliga klienter får det stöd och insatser som verksamheten skall ge för att klienterna skall komma vidare i sin utveckling.
Regelbundna samtal med klienter inom ramen för ditt uppdrag som kontaktperson och att tillsammans med klienten upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner och verka för att beslutade insatser genomförs.
Dokumentation som omfattar journaler, genomförandeplaner, och återrapporteringar till placerande instans.
Läkemedelshantering på delegation av sjuksköterska.
Alla uppgifter som hör till det praktiska arbetet runt verksamhetens vardagliga fungerande och skötsel.
Tjänsten innebär arbete under dag, kväll, natt och helg samt viss beredskap.
Vem är du?
Socialpedagog, socionom, behandlingspedagog, beteendevetare eller annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du kan också vara utbildad undersköterska med påbyggnadsutbildningar och 5 års erfarenhet av arbetet med samma målgrupp som vi har.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av behandlingsarbete
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
B-körkort för manuell växellåda
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Att jobba på Humana
Vi på Humana vill göra skillnad i människors vardag. Vi tycker att alla har rätt till ett bra liv oavsett ålder och förutsättningar. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar både med äldreomsorg, individ- och familjeverksamhet samt personlig assistans. Humana är marknadsledande och satsar stenhårt på kvalitet.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Biträdande verksamhetschef, Marcelo Pereyra, tel 072/500 09 32, marcelo.pereyra@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5605264-1774027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9669874