Biträdande universitetslektor i textilteknologi
2026-04-08
Inom Textilhögskolan vid Högskolan i Borås möts kreativitet, kunskap och innovation. Våra unika labbmiljöer och kompetenser representerar stora delar av den textila värdekedjan. Det nära samarbetat med branschen bidrar till forskningens och utbildningarnas relevans och gör Textilhögskolan till en central aktör för att tillgodose textilbranschens kompetensbehov. Här möts design, teknik, och management för samverkan som ger styrkan inom textil forskning, utbildning och samverkan. Detta gör Textilhögskolan unik i sitt slag och utgör ett internationellt erkänt utbildningscentrum för en hållbarare textil värdekedja.
Textilhögskolan söker nu en engagerad och nyfiken biträdande lektor inom textilteknologi med inriktning på textilproduktion med hjälp av AI. Du kommer att anställas och arbeta inom ett Mistra-finansierat projekt; Transforming the Textile Industry with Sustainable Fibers and AI tools: Moving Beyond Fossil-Based Materials. Projektet syftar till att skapa cirkulära, resurseffektiva produktionsflöden som sänker klimatpåverkan och stärker svensk textilindustris konkurrenskraft.
I dina arbetsuppgifter ingår följande:
Forskning (ca 80 %) inom textilproduktion från textilfibrer, till garn och strukturer.
AI-stöd i processkedjan: utveckla och tillämpa bildanalys och sensorteknik (t.ex. RGB/NIR) för textilproduktion samt använda maskininlärning för processoptimering och prestandaprediktion från fiber till färdig produkt.
Funktionsbehandling av textila material och AI-baserad kvalitetsbedömning med återkoppling till produktionen före fel uppstår
Datainsamling och -hantering i högskolans labbmiljöer: etablera högkvalitativa dataset för fiber-, garn- och väv/trikåparametrar som underlag för AI/ML-modeller och digital prototypframtagning.
Samverkan med interna labb, forskargrupper och industriella partners för behovsdriven forskning, testbäddar och implementering i svensk textilindustri.
Publikation och forskningsmedel: publicera i internationella tidskrifter och söka extern finansiering för projekt och utrustning (nationellt och EU).
Undervisning (ca 20 %) inklusive kursutveckling, laborationer och handledning av uppsatser.
Utbildningsinsatser i digitalisering/AI: utveckla interaktiva lärresurser samt undervisa i ansvarsfull användning av AI (inkl. etik) för studenter, alumner och yrkesverksamma.
Medverkan i forskarutbildning: delta i handledning av doktorander där det är tillämpligt, samt bidra till forskningsmiljöns utveckling.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen måste du ha avlagt doktorsexamen inom textilteknologi, polymerteknik, materialvetenskap eller ett närbesläktat område samt ha ingenjörsexamen eller en likvärdig teknisk bakgrund. Främst kommer sökande ifråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstiden för rekryteringen har utgått.
Utöver detta krävs att du har dokumenterad erfarenhet av textilteknisk forskning. Du behöver även ha erfarenhet av modellering/maskininlärning/AI med textila tillämpningar. Vidare ska du, efter din doktorsexamen, ha minst sex månaders erfarenhet vid ett annat universitet än det där du avlagt doktorsexamen, exempelvis genom en postdoktoral tjänst eller forskar-/läraranställning. Du ska också ha dokumenterad forskningserfarenhet och publikationer utöver doktorsexamen. Dessutom måste du ha mycket god förmåga i engelska, både i tal och skrift, samt ett tydligt engagemang för hållbarhet och förståelse för miljöpåverkan kopplad till textilproduktion.
Slutligen behöver du ha mycket god samarbets-, kommunikations- och problemlösningsförmåga. Du ska också vara analytisk och strukturerad, ha initiativförmåga och kunna prioritera effektivt.
Meriterande:
anställning som postdoktor motsvarande 2-3 år.
undervisningserfarenhet i både teori och laborationer.
fördjupad kunskap om textila processer.
erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel samt medverkan i större forskningsprojekt (nationellt och/eller EU).
ett etablerat internationellt/nationellt nätverk och erfarenhet av samarbeten med universitet och industri.
förmåga att kommunicera på svenska.
Din anställning
Anställningen som biträdande universitetslektor är på heltid (100 %) och tidsbegränsad till fyra år. Tillträde är snarast eller enligt överenskommelse med placeringsort Borås. Syftet med anställningen är att kandidaten ska erhålla både vetenskapliga och pedagogiska meriter för att uppfylla kraven för en anställning som universitetslektor. Som biträdande universitetslektor kan du under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. För att kunna befordras måste du visa den vetenskapliga skicklighet och undervisningsförmåga som krävs för universitetslektor enligt Högskolan i Borås anställningsordning.Diarienummer: PA2026/62
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 29 april 2026. https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:
För frågor om arbetsuppgifter:
projektledare
För frågor om anställningen:
rekryterande chef. Så ansöker du
