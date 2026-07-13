Biträdande trafikdirektör
Region Jönköpings län / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-07-13
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JLT
Vill du vara med och forma framtidens kollektivtrafik, infrastruktur och regionala utveckling? Nu söker vi en biträdande trafikdirektör som vill arbeta i en strategiskt viktig roll där samhällsfrågor, människor och ledarskap möts.
Rollen som biträdande trafikdirektör
Som biträdande trafikdirektör är du trafikdirektörens närmaste samarbetspartner och ett strategiskt stöd i verksamhetens ledning och utveckling. Du får arbeta med några av länets viktigaste framtidsfrågor inom trafik, infrastruktur och mobilitet.
I rollen företräder du verksamheten i många olika sammanhang och samverkar med bland annat trafikföretag, politiska företrädare, kommuner, Trafikverket och andra regionala aktörer. Du bidrar till att omsätta politiska mål till verksamhetsutveckling och är en viktig kraft i arbetet med att utveckla organisation, kultur och ledarskap. Som biträdande trafikdirektör ingår du i JLT:s ledningsgrupp.
Du arbetar i komplexa frågor där många perspektiv behöver vägas samman och där samarbete, förtroende och god kommunikation är avgörande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På JLT har vi ett uppdrag som är på riktigt – att få hela länet att hänga ihop. Varje dag bidrar vi till att människor kan resa till arbete, studier, vård och fritidsaktiviteter. Vårt mål är att göra det enkelt att resa smart tillsammans och använda kollektivtrafiken som ett sätt att utveckla Jönköpings län.
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt serviceresor med närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Hos oss arbetar cirka 100 medarbetare och vårt uppdrag utförs tillsammans med de trafikföretag vi har upphandlade avtal med. Vi arbetar med omtanke, nyfikenhet och stolthet, och strävar mot att kollektivtrafiken ska stå för 20 procent av alla motoriserade resor i länet år 2040. Vi finns i moderna lokaler på Werket i centrala Jönköping.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som har ett starkt strategiskt fokus och gedigen erfarenhet av trafik-, infrastruktur- eller samhällsutvecklingsfrågor. Du har chefserfarenhet och är en uppskattad ledare som kan leda i komplexa utvecklings- och förändringsprocesser. Vi värdesätter att du har förståelse för vad det innebär att arbeta i en roll i gränssnittet mellan politik och verksamhet.
Du har en högskoleexamen inom relevant område för tjänsten, exempelvis samhällsplanering, teknik, statsvetenskap, ekonomi, eller samhällsbyggnad alternativt erfarenhet vi bedömer som likvärdig.
Du har förmåga till helhetsperspektiv, är kommunikativ och trygg i sammanhang där olika intressen behöver mötas, och drivs av att skapa resultat tillsammans med andra.
Vi tror att du är en person som trivs med många kontaktytor och samverkansfrågor i ditt arbete. Du är också en person som har lätt för att bygga relationer, som inger förtroende och är en god ambassadör för verksamheten. För oss är det centralt att du har ett genuint intresse för både samhällsfrågor och människor. Även i en roll där det är andra som har verksamhets- och personalansvar har du förmåga att bidra till utveckling av både verksamhet och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
De kommande åren står vi inför flera stora satsningar inom trafik och infrastruktur samtidigt som vi stärker den egna interna organisationen och vår samverkan med externa parter.
Som biträdande trafikdirektör blir du en del av den utvecklingsresan och får möjlighet att påverka på riktigt och bidra till framtidens mobilitet i Jönköpings län.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulrika Rosander, trafikdirektör, ulrika.rosander@jlt.se
.
Vi har gärna kontakt med dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till samtal från försäljare av annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026. Vi planerar att genomföra ett första digitalt intervjusteg 12 och 13 augusti.
När du ansöker om tjänsten vill vi att du bifogar ditt CV. Du kommer också att få besvara frågor om din erfarenhet och kompetens och ska därför inte bifoga något personligt brev.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "L38/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10000539