Biträdande rektor till Perstorps kommun
2026-05-01
Nu söker vi biträdande rektor till Centralskolan i Perstorps kommun
Perstorps kommun ligger i norra Skåne, i Öresundsregionen. Kommunen har cirka 7 200 invånare och i kommunens organisation arbetar runt 560 tillsvidareanställda. Här kombineras närhet, goda samarbeten och korta beslutsvägar med ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten.
Vill du arbeta nära undervisningen och ta ett första eller nästa steg i skolledarskap - i en verksamhet där mycket fungerar väl och där du får vara med och ta nästa steg?
Nu söker vi en biträdande rektor till Centralskolan.
Centralskolan är en kommunal grundskola för årskurs 4-9 med cirka 550 elever. Här finns etablerade strukturer för trygghet och studiero, kompetenta och engagerade medarbetare samt elever som i grunden vill lyckas i sitt lärande.
Samtidigt finns ett tydligt utvecklingsuppdrag. Skolan arbetar långsiktigt med att stärka undervisningens kvalitet, öka elevnärvaron och fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet.
Som biträdande rektor har du en central roll i detta arbete. Du verkar nära verksamheten och är en aktiv del i att omsätta mål och ambitioner till konkret praktik.
Du ingår i skolans ledning tillsammans med rektor och bidrar till att skapa riktning, struktur och uthållighet i det dagliga arbetet.
Om rollen
Uppdraget innebär att vara en närvarande ledare i skolans vardag. Du arbetar nära lärare, elever och elevhälsa och bidrar till att utveckla undervisning och arbetssätt i praktiken.
I rollen ingår att:
vara synlig i verksamheten och delta i det dagliga arbetet
stödja och utmana lärare i deras professionella utveckling
arbeta med uppföljning, analys och utvecklingsinsatser
bidra till struktur och kvalitet i det systematiska kvalitetsarbetet
hantera och följa upp elevärenden i samverkan med elevhälsan
bygga tillitsfulla relationer med elever, personal och vårdnadshavare
Du rapporterar till rektor och ingår tillsammans med andra skolledare i förvaltningens ledningsgrupp.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill ta ansvar i en komplex verksamhet och bidra till långsiktig utveckling.
Du kan vara i början av din ledarbana eller ha erfarenhet av ledarskap. Det avgörande är hur du tar dig an uppdraget.
Vi ser att du:
har vilja och förmåga att ta ansvar
har mod att agera även när alla svar inte är givna
har uthållighet att arbeta långsiktigt
har fokus på att utveckla undervisning och stärka andra i deras profession
Du är trygg i att fatta beslut, men öppen för att ompröva dem. Du bygger relationer präglade av tillit, respekt och tydlighet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
pedagogisk högskoleutbildning (lärarexamen eller motsvarande)
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
förmåga att arbeta strukturerat och långsiktigt
Meriterande är:
erfarenhet av ledaruppdrag
ledarskapsutbildning
erfarenhet av skolutveckling, kollegialt lärande eller kvalitetsarbete
Vi erbjuder dig
Du kommer till en skola där mycket fungerar väl i vardagen. Det finns en stabil personalgrupp, etablerade arbetssätt och en kultur präglad av samarbete och engagemang.
Här får du:
arbeta nära verksamheten och göra konkret skillnad i det dagliga arbetet
vara en del av ett ledningsteam där man tar ansvar tillsammans
möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling på riktigt
goda förutsättningar att utvecklas och växa i ditt ledarskap över tid
I Perstorps kommun arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på utveckling. Det finns en vilja att förbättra och en öppenhet för att pröva nya arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på uppdraget överensstämmer med vår.
Vi ser fram emot din ansökan redan nu och senast 20 maj 2026.
Konfidentiell kontakt och intresseanmälan
I den här rekryteringen samarbetar Perstorps kommun med Solum Search. För konfidentiell kontakt och intresseanmälan är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search; 0730-263834, ylva.dahl@solumsearch.se
Inför anställning
Inför anställning ska du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb.
http://solumsearch.varbi.com/
Perstorps kommun; Storgatan
)
284 31 PERSTORP
Chefsrekryterare
Ylva Dahl 073-0263834
9887033