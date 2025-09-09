Biträdande rektor till Nya Raketskolan
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du både verksamhet- och personalansvar. Under ledning av rektor ska du som biträdande rektor skapa förutsättningar för den pedagogiska kvaliteten och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är varierande men fokus är att tillsammans med rektor och biträdande rektor driva skolans pedagogiska och organisatoriska utvecklingsarbete, med grund i läroplan och skollag.
Ditt ledarskap är relationsskapande och du känner tillit till medarbetarnas engagemang och vilja att ta ansvar. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och får dina medarbetare delaktiga och engagerade i verksamheten. Du kommunicerar vår värdegrund, Respekt, Ansvar och Samverkan i Kiruna kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk insikt förvärvat genom utbildning eller erfarenhet och är väl förtrogen med skolans styrdokument och moderna arbetsformer.
Vi söker en pedagogisk ledare som kan stödja och handleda medarbetare strukturerat och tålmodigt mot verksamhetens mål och visioner. Du är inspirerande, flexibel, prestigelös och kommunikativ i ditt ledarskap. Arbetet förutsätter även att du är relationsskapande och har mycket god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har rektorsutbildning, tidigare erfarenheter av chef- eller ledarskap, personalansvar, facklig samverkan och arbetsmiljöarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
