Biträdande rektor till Naverlönnskolan
2026-04-30
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Här är du med och bygger en hållbar framtid där öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Som en av våra 1 600 medarbetare bidrar du till verksamheter i framkant och en hög kvalitet för våra 23 000 invånare. I Svedala kommun arbetar vi för kunskap, bildning och en livslång lust att lära i en trygg och inkluderande lärmiljö. I kommunen har vi 8 grundskolor med totalt 3600 elever. Som biträdande rektor på Naverlönnskolan får du en nyckelroll i att skapa goda förutsättningar för både elever och personal i årskurs 7-9. Här blir du en del av ett engagerat ledarteam som arbetar nära verksamheten, med fokus på att utveckla undervisningen, stärka arbetsmiljön och driva skolans långsiktiga utveckling framåt. Om du trivs i en roll där du får vara närvarande, ta ansvar och göra verklig skillnad - då kan detta vara uppdraget för dig.
Uppdraget
Naverlönnskolan är en kommunal 4-9-skola med cirka 640 elever och ett tydligt fokus på elevers lärande och undervisningens kvalitet. Genom kollegialt lärande, professionella samtal och gemensam utveckling arbetar vi systematiskt för att stärka både undervisning och arbetsmiljö.
Ledarskapet på skolan präglas av ett nära och tillitsfullt samarbete mellan rektor, biträdande rektor och medarbetarna i verksamheten. Arbetet sker i tät dialog och med hög närvaro i skolans vardag. Som skolledning är vi nära undervisningen, personalen och elevhälsan och arbetar tillsammans med skolans utvecklingsfunktioner. Ansvar fördelas, men bärs gemensamt, med fokus på att skapa struktur, tydlighet och långsiktighet i verksamheten och i skolans vardagliga arbete.
Vi söker nu en biträdande rektor med ansvar för årskurs 7-9. I uppdraget ingår att tillsammans med rektor och övrig skolledning leda och utveckla verksamheten utifrån både pedagogiska och organisatoriska behov. Rollen innebär att vara en synlig och tillgänglig ledare i vardagen, med fokus på att skapa fungerande arbetsformer, tydliga förväntningar och goda förutsättningar för undervisning och arbetsmiljö.
Som biträdande rektor arbetar du nära personalen i årskurs 7-9 och har en viktig roll i att:
följa, stödja och utveckla undervisningen
bidra till en hållbar och fungerande arbetsorganisation
leda och stötta medarbetare i deras professionella uppdrag
arbeta aktivt med skolans kultur, ansvarstagande och samarbete
Kompetens
Vi söker dig som har pedagogisk högskole- eller universitetsutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom grundskolan och har haft ledaruppdrag i skolans verksamhet, gärna i årskurs 7-9. Har du genomfört rektorsutbildningen är det meriterande.
Som biträdande rektor är du en närvarande och ansvarstagande ledare som trivs med att vara nära verksamheten. Du kan skapa struktur och tydlighet i vardagen och har förmåga att hålla i och hålla ut i frågor som rör både undervisning, organisation och personal.
Du arbetar självständigt men inte ensam. I samarbete med rektor och övrig skolledning bidrar du till att driva verksamheten framåt och omsätta beslut i praktisk handling. Du är bekväm i dialogen med personal och kan hantera både vardagliga frågor och mer utmanande situationer på ett lugnt och professionellt sätt.
Du är en lagspelare som bygger förtroende och skapar en stark vi-känsla i organisationen. Du leder med tydliga värderingar och har alltid elevernas bästa i fokus.
I en verksamhet med högt tempo och komplexa sammanhang kan du prioritera, stå stadigt i ditt uppdrag och bidra till långsiktigt hållbara lösningar för både elever och medarbetare.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Förmåner
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, pensionsvägledning och löneväxling till pension.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: www.svedala.se/formaner

Övrig information
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bifoga gärna ditt examensbevis till dina ansökningshandlingar. Förstaintervjuer är planerade att hållas 21/5, 22/5 och 27/5. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun

Kontakt
Rektor
Anna Moberg anna.moberg@svedala.se 040-626 87 07 Jobbnummer
