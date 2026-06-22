Biträdande rektor till Modersmålsenheten
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2026-06-22
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Modersmålsenheten ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskola och gymnasium samt modersmålsstöd i förskolan. Hos oss arbetar 106 engagerade modersmålslärare i cirka 50 olika språk. Vi strävar efter att med hög kvalitet i undervisningen stärka modersmålet hos våra barn och elever samt de kulturella och identitetsstärkande värden som följer med uppdraget. Nu söker vi en kompetent och lösningsfokuserad biträdande rektor som vill vara med och fortsätta det fina arbete som enheten bedriver.
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor för Modersmålsenheten arbetar du nära rektor och övrig ledning i verksamheten. Du ansvarar för uppföljning, samordning och utveckling av verksamhetens kvalitet samt bidrar till enhetens systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete och organisatoriska processer.
Uppdraget innebär att du är med och förvaltar och förfinar det förbättringsarbete som redan har genomförts, med fokus på kvalitet i undervisningen, god arbetsmiljö för lärare och en väl fungerande administration. Du prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens uppdrag och behov.
Rollen ställer höga krav på förmåga att hantera komplexitet i planering, samarbete och samordning gentemot kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både kommunala och fristående. Detta kräver stark samarbets- och planeringsförmåga samt god och tydlig kommunikation. Tjänsten ingår personalansvar för en lärargrupp.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Vara en del av Modersmålsenhetens ledning och bidra till enhetens långsiktiga utveckling
• Ansvara för uppföljning och utveckling av undervisningskvalitet
• Driva och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet
• Leda pedagogiska grupper
• Samverka med förskolor, grundskolor skolor samt gymnasieskolor
• Bidra till strukturer som stärker administrationens måluppfyllelse
• Ansvara för ekonomisk planering och uppföljning
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker en trygg och erfaren ledare. Du har god kännedom om såväl undervisning som organisation och erfarenhet av att leda på ett inkluderande och samskapande sätt som ger hållbara resultat.
Krav:
• Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i grundskolan
• Chefserfarenhet inom skolområdet där pedagogiskt ledarskap har ingått
• Erfarenhet av budgetarbete
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God engelska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Office 365
Meriterande:
• Genomförd eller påbörjad rektorsutbildning
• Ha erfarenhet av arbete inom modersmålsenhet eller mångkulturell verksamhet
• Ha erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning
• Inneha ett språk - och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Vara flerspråkig
• Ha erfarenhet av schemaläggning
• Ha arbetat i Vklass, Edlevo, Stratsys, Skola 24 m.fl.
Personliga egenskaper:
Du är lyhörd, tydlig och rak i kommunikation och dialog. För att passa för uppdraget behöver du också ha stark organisatorisk förmåga och god samarbetsförmåga. Du är en förtroendeingivande ledare med god relationsskapande förmåga, i kombination med förmåga att leda verksamheten mot uppsatta mål. Du ser flerspråkighet som en resurs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Modersmålsenheten i Södertälje har sitt kontor i Mariekällsskolan som ligger nära Södertälje centrum dit bussar och pendeltåg går för den som pendlar. Modersmålsenheten delar lokaler med Lärande och hälsa och det finns ett gott samarbete mellan enheterna.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 34.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
9973835