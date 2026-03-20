Biträdande rektor till Engelbrektsskolan
2026-03-20
På Engelbrektsskolan arbetar vi med kunskapsutveckling, trygghet och mångfald som ledord.
Alltid med lärandet och eleven i centrum. Vi är en F-9-skola på Östermalm med ca 950 elever och 135 medarbetare, vilket gör oss till en av innerstadens största skolor. Skolan erbjuder spetsutbildning i matematik, fotbollsprofil och flera valbara inriktningar samt arbetar i åtta välfungerande arbetslag. Ett starkt elevhälsoteam med flera specialpedagoger per stadie skapar goda förutsättningar för elever och personal.
Hos oss kännetecknar värdegrunden "Du är bra som du är" hela verksamheten.
Läs mer om skolan här: Engelbrektsskolan
Hälsning från rektor:
Jag heter Cecilia Rosman och är sedan januari 2026 rektor på Engelbrektsskolan. För mig är det viktigt att ha medarbetare som trivs på jobbet och som gillar att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Jag uppskattar när vi vågar tänka nytt och hitta nya arbetssätt tillsammans. Av mig kan du förvänta dig en närvarande, engagerad chef som har hög tillit till mina medarbetare och trivs som bäst när vi arbetar tillsammans för att skapa den bästa skolan för våra elever och medarbetare.
Välkommen till oss, en skola där elever och medarbetare trivs!
Vi erbjuder
Hos oss arbetar du i en organisation som har höga förväntningar på goda arbetsinsatser hos både medarbetare och elever. Här får du möjlighet att påverka och utveckla en av Stockholms största innerstadsskola som ger elever förutsättningar för livslångt lärande.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer om Stockholm stad som arbetsgivare Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Din roll
Som biträdande rektor hos oss får du en central ledarroll där du, tillsammans med skolledning och engagerade medarbetare, driver skolans pedagogiska utveckling framåt. Du arbetar nära verksamheten och ser till att undervisningen bygger på likvärdighet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I ditt dagliga arbete möter du elever, vårdnadshavare och personal och skapar tillsammans med olika professioner lösningar som gör skillnad.
Du ansvarar för förskoleklass till årskurs 3 samt fritidsverksamheten och bidrar till en trygg och inspirerande lärmiljö för våra yngsta elever. Som del av vårt ledningsteam - rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef - blir du en viktig kraft i att utveckla organisationen och skapa långsiktigt hållbara arbetssätt.I uppdraget ingår personalansvar, budget och verksamhetsansvar.
Din kompetens och din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för de yngre åldrarna och erfarenhet av undervisning i F-3. Du har flerårig och aktuell erfarenhet som biträdande rektor med ansvar för
F-3 och fritidshem. Du är väl insatt i läroplan, skolans regelverk och de riktlinjer som styr elevhälsoarbetet.
Det är meriterande om du har genomfört eller påbörjat rektorsprogrammet, har erfarenhet från Stockholms stad och av de system som används här. Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete samt kunskap om tjänstefördelning och schemaläggning är också meriterande.
Vi söker en strategisk och trygg ledare som ser helheter, kommunicerar tydligt och driver verksamheten mot uppsatta mål. Du är utvecklingsinriktad, lyhörd och relationsskapande med förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som en del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att användas.För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Ulrika Wahlström, chefsrekryterare 08-50833170 Jobbnummer
9811489