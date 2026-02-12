Biträdande Mottagningsledare Till Maxima, Va Syd
2026-02-12
Gillar du att vara del i en samhällskritisk verksamhet? Är du en person med erfarenhet av att leda andra samt att arbeta i stora projekt? Då ska du läsa vidare! Vi söker en mottagningsledare som fungerar som en länk mellan drifts- och projektorganisationen.
Det här handlar jobbet om
Som biträdande mottagningsledare blir dina arbetsuppgifter bland annat att:
- Företräda beställarperspektivet i MAXIMAs programorganisation och verka för att MAXIMA förverkligar den beställda anläggningen, med utgångspunkt i anläggningens funktion och inom MAXIMAs beslutade ramar, som lever upp till ställda krav och som bidrar till att VA SYDs mål uppfylls.
- Ansvara för, och utveckla MAXIMAs mottagningsorganisation, som en del av den samlade mottagningen av MAXIMA vilket även omfattar VA SYDs linjeverksamhet.
- Säkerställa att ett förberett mottagande och förvaltning av ett nytt reningsverk och en avloppstunnel är på plats, i takt med att anläggningsdelar tas i drift, i samverkan med linjens chefer.
- Ansvara för att MAXIMAs beställning och omfattning formuleras genom beslutade och kommunicerade kravställningar.
- Driva och utveckla strukturen för operativa och strategiska beställargrupper och involvera VA SYDs berörda avdelningar och MAXIMAs program och projekt.
- Leda programmets arbete med planering och resurshantering av personal för kravställning och mottagande av anläggningsdelar utifrån ett helhetsperspektiv.
Tjänsten som biträdande mottagningsledare MAXIMA är en ny tjänst, med stora möjligheter att utvecklas utifrån behovet över tid. Den präglas av nära samverkan med MAXIMAs befintliga mottagningsledare. Arbetet kräver nära samverkan med såväl program- och projektorganisation som linjens chefer och mottagningsorganisation. Uppdrag och arbetssätt behöver utvecklas under kommande år, under programmets varaktighet. Placeringen för tjänsten är i huvudsak på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, samt på vårt huvudkontor.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Rollen kräver att du är resultatorienterad och strukturerad, med förmåga att leda och samordna arbetet på ett kommunikativt och tydligt sätt. Önskvärda personliga egenskaper är att ha modet att utmana strukturer, genom att vara lösningsorienterad utifrån verksamhetens helhetsbehov, då rollen har som uppgift att även få många intressenter att jobba mot samma mål.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- en relevant teknisk högskoleutbildning alternativt motsvarande erfarenhet
- erfarenhet av mottagningar av större projekt samt förvaltning och kravidentifiering och förståelse för vad det innebär att kravställa, mottaga och drifta en anläggning
- erfarenhet av program-/projektledning, tex kan du ha en senior roll som projekt- eller programledare idag
- förståelse för gränssnitten mellan beställare och leverantör
- erfarenhet inom VA-/processindustri, energiproduktion, samhällsbyggnad eller motsvarande
- väl förtrogen med föreskrifter gällande planering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
