Biträdande kostchef
2025-10-08
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande kostchef, till Malung-Sälens kommuns kostfunktion inom Barn och utbildningsförvaltningen.
Är du en passionerad ledare med ett starkt intresse för hållbar matlagning och vill skapa positiva matupplevelser för våra barn och unga? Vi söker nu en engagerad biträdande kostchef som vill vara med och utveckla framtidens måltider.
Som biträdande kostchef får du en nyckelroll i att tillsammans med kostchef skapa en modern och samordnad måltidsproduktion. Du leder och inspirerar ett kreativt team av kockar och måltidspersonal, med målet att varje dag erbjuda våra matgäster näringsrika, välsmakande och hållbara måltider.
I rollen ingår det bland annat att:
• Leda, utveckla och coacha ditt team och skapa en kreativ och inspirerande arbetsmiljö där kvalitet och samarbete står i fokus
• Säkerställa att måltiderna inte bara uppfyller höga närings och smakstandarder, utan också erbjuder hållbara och klimatsmarta alternativ
• Tillsammans med kostchef ansvara för budget och kostnadseffektivisering i måltidsverksamheten och vara drivande i utvecklingen av en levande och framåtsträvande kostpolicy.
Vi erbjuder dig:
• En arbetsmiljö där innovation och kvalitet står i centrum
• Stora möjligheter att påverka och utveckla måltidsverksamheten i en växande kommun
• Ett engagerat team där samarbete och utveckling är ledorden
• Möjligheter att arbeta med hållbarhet och framtidens måltider
Vill du vara med och skapa skillnad med oss? Ansök nu och bli en del av ett team som strävar efter att göra skillnad varje dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildning inom kostvetenskap, dietetik eller annan utbildning vi anser relevant
* Erfarenhet av ledarskap och personalansvar, där du framgångsrikt har lett team mot gemensamma mål
* En strukturerad arbetsstil och förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har en stark samarbetsvilja
* En god kommunikativ förmåga, där du kan engagera och motivera både teamet och andra intressenter
* Erfarenhet av måltidsproduktion och strategiskt verksamhetsstöd, gärna från offentlig sektor
* En stark förståelse för näringslära, inklusive specialkost, och en vilja att alltid sträva efter kvalitet
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Skolchef
Lars Kratz lars.kratz@malung-salen.se 028018230
