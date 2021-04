Biträdande fastighetschef - Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen - Chefsjobb i Ljungby

Prenumerera på nya jobb hos Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen

Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen / Chefsjobb / Ljungby2021-04-13Ljungby kommuns värdegrund är vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det betyder att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och kreativa och har service i fokus. Mångfald och lika villkor är viktigt för oss. I vår kommun känner vi arbetsglädje, trivsel och trygghet.Vi är ca 2 900 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service och vi välkomnar olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger stora möjligheter till utveckling.Hos oss är balans i livet viktigt! Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har generöst med semester och möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, aktivitets- och massagebidrag och mycket annat. Som medarbetare har du gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad vid närliggande träningsanläggning och äventyrsbad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter.Ljungby kommun erbjuder In- och medflyttarservice. Det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.Maila inflyttarservice@ljungby.se om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.Ljungby kommun har ett rikt näringsliv där tillverkningsindustri, logistikföretag och handel börjar få allt större sällskap av företag inom service- och tjänstesektorn. Kommunen växer med vår vision I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035 och vi vill ha med dig på den resan. Vill du vara med?Vi har Sveriges viktigaste jobb och ett av dem kan nu bli ditt.Besök oss gärna på www.ljungby.se/jobb Välkommen till oss!För att förstärka och utveckla organisationen på fastighetsavdelningen söker vi nu en biträdande fastighetschef som vill vara med på vår utvecklingsresa.Med ett fastighetsbestånd på 215 000 kvm lokalyta representerar fastighetsavdelningen en av regionens största fastighetsägare. I tillägg hyr kommunen cirka 40 000 kvm i form av bostäder och verksamhetslokaler. Fastighetsavdelningen utgörs av 28 personer och förvaltar en driftbudget på ca 160 mkr och investeringar i samma storleksordning.Avdelningen samarbetar med våra förtroendevalda och övriga verksamheter i kommunen. Ljungby kommun står nu inför större investeringar i nya verksamhetslokaler såväl som reinvesteringar av äldre. Avdelningen har under den senaste tiden arbetet intensivt med olika övergripande processer som rör våra investeringar och internhyror. Mycket är gjort, mycket är planerat och nu är avdelningen redo att arbeta med förverkligande av dessa processer.Fastighetsavdelningen ingår i tekniska förvaltningen som ligger under tekniska nämnden.Avdelningen kommer det närmaste året att utökas genom en kommungemensam lokalvårdsorganisation och senare även gemensam organisation för kommunens fastighetsskötsel.2021-04-13Fastighetsavdelning består i nuläget av fastighetsförvaltare, hyresadministratör, ekonom, projektledare samt drifttekniker med egen arbetsledare.En viktig del av arbetet är att tillsammans med övriga förvaltningar arbeta efter den plan för verksamhetslokaler som finns. Andra uppdrag är att vidareutveckla avdelningens arbetssätt med rutiner, att bygga förtroende internt såväl som externt.I arbetet ingår också att vara föredragshållare inför våra förtroendevalda med avdelningens arbeten. Ett omfattande arbete med övergripande processer som rör våra investeringar och internhyror är utfört, nu återstår förverkligande och implementering av dessa strategier, detta gör vi tillsammans. Viss administration och arbete med avdelningens verksamhetssystem ingår i tjänsten.Du ska ha goda ledaregenskaper omfattande både erfarenhet och förmåga att hantera personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ska kunna samordna grupper, motivera, skapa engagemang, förståelse och delaktighet. För att lyckas med detta krävs det att du har en god samarbetsförmåga, lyssnar och kommunicerar tydligt samt uttrycker dig lätt i såväl tal som skrift. Du har stort intresse av att utveckla, coacha och stötta dina medarbetare.Du har erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna från offentlig sektor, du har kunskaper om fastighetsfrågor, komplexa byggprojekt och tekniska frågor. Det är meriterande om du har kunskap i LOU och att upprätta avtal. I grunden har du troligtvis en relevant utbildning inom fastighetsförvaltning eller byggnadsingenjörsutbildning. Du kan också ha skaffat dig relevant kunskap genom mångårig erfarenhet.B-körkort krävs.ÖVRIGTDu söker tjänsten via Offentliga Jobb.Betyg och intyg behöver inte bifogas ansökan utan tas med vid en eventuell intervju.Kommunen tar ansvar för hela rekryteringenoch undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen5686760