Biträdande Enhetschef
Melleruds kommun / Sjukvårdschefsjobb / Mellerud Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mellerud
2025-11-05
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Ängenäs är ett modernt boende som erbjuder omsorg och vård för personer med demenssjukdom och/eller kognitiv svikt. Boendet består i dagsläget av 45 lägenheter på 35 m2, alla belägna på en våning. Ängenäs har en trygg, lugn och stimulerande både inne och utemiljö för boende, anhöriga och personal. Vi arbetar med personcentrerat förhållningssätt vilket skapar vård och omsorg som är anpassad efter den enskildes livssituation, behov, önskemål och rätt till inflytande över sitt liv. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Rollen som biträdande enhetschef innebär att du planerar, leder och följer upp enhetens arbete utifrån verksamhetens ramar. Du kommer jobba nära enhetschefen som har det övergripande ansvaret och som primärt företräder verksamheten. Du har en aktiv roll i arbetet med personal, ekonomi och verksamhetens utveckling.
En viktig del i rollen är att utveckla, planera och prioritera för verksamheten med hög kvalitet genom exempelvis effektiva arbetssätt, metoder och rutiner. Det ingår även ett verksamhetsnära samarbete med medarbetare utifrån verksamhetens mål och förväntningar. Du kommer vara enhetschefens högra hand samt leda och fördela det dagliga arbetet. Det ingår också att hantera och stötta medarbetarna i praktiska frågor och situationer.
Anställningen är ett vikariat på 6 månader då vi vill prova ett alternativt upplägg kring ledningsorganisationen på enheten. Du kommer därav ha påverkansmöjlighet i utformandet av tjänsten och vilka arbetsuppgifter som kommer ingå. I slutet av vikariatet kommer en utvärdering av arbetssättet med en biträdande enhetschef genomföras, där utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om hur den framtida ledningsorganisationen ska se ut (om det fortsatt ska vara biträdande enhetschef eller om det ska vara något annat upplägg). Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen alternativt YH-utbildning motsvarande minst 200p inom området. Det är meriterande med erfarenhet av att leda grupper och individer samt erfarenhet av att arbetat inom vård och omsorg.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du trivs i en miljö där du får ta eget initiativ och arbeta självständigt, men uppskattar också att vara en del av ett team. Som person är du strukturerad, noggrann, lösningsorienterad och har en positiv inställning till förändring. Du har förmåga att prioritera i ditt arbete och att hålla deadlines. Vi ser även att du har en god förmåga till att bygga relationer och att du är kommunikativ samt lyhörd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Kontakt
Enhetschef
Jenny Svensson jenny.svensson@mellerud.se Jobbnummer
9589642