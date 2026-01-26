Bitr. rektor till Nicolaiskolan
2026-01-26
Nicolaiskolan är en skola där tradition möter framtid. Tillsammans skapar vi kreativa lärmiljöer och verklighetsnära undervisning som öppnar dörrar - för elever, medarbetare och omvärlden.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Nicolaiskolan är en gymnasieskola som förenar nytänkande med starka traditioner. Skolan erbjuder ett välrenommerat Ekonomiprogram samt ett brett och kreativt Estetiskt program där samtliga inriktningar finns representerade. Därtill utgör det etablerade Frisör- och stylistprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet samt riksutbildningen inom Design och sömnadsteknik viktiga och profilerande delar av verksamheten.
Introduktionsprogrammet och den anpassade gymnasieskolan är andra centrala delar som bidrar till skolans helhet och inkluderande uppdrag. Tillsammans skapar dessa program en dynamisk, mångsidig och inspirerande lärmiljö där elever ges goda förutsättningar att utvecklas och lyckas.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande rektor som kan bidra till vårt gemensamma och viktiga uppdrag. Vår ambition är ett starkt ledarskap där fem chefer gemensamt ansvarar för skolans verksamhet med personal och elever på våra program. Vår strävan är ett hållbart och nära ledarskap som bidrar till både kvalitet och effektivitet och ger en bättre grund inför alla slags beslut.
Du ingår i skolans ledningsgrupp där du tillsammans med rektor, administrativ chef och biträdande rektorskollegor arbetar med skolans verksamhetsplanering, inre organisation samt kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans arbetar vi systematiskt och strategiskt för att genomföra och förverkliga vårt uppdrag enligt styrdokumenten och nå verksamhetens uppsatta mål. Du får möjlighet att leda och samverka i många olika sammanhang. Rektorerna har tillsammans en central roll i arbetet med pedagogisk skolutveckling och att leda lärares lärande tillsammans med förstelärare, processledare och ämnesansvariga. Du kommer att ansvara för några av skolans program.
Tillsammans tar vi ansvar för att bidra till förtroende, arbetsglädje och professionalism, samt att skolans arbetssätt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du vill jobba med oss på Nicolaiskolan! Du har relevant akademisk examen med minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete inom gymnasieskola eller lärarexamen med behörighet gymnasiet med minst 3 års lärarerfarenhet. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet som skolledare och rektorsprogrammet är meriterande.
Som ledare är du trygg, lyhörd och tydlig, med förmåga att skapa goda förutsättningar för utveckling av ledarskap, kultur och struktur på en skola. Du är nyfiken, ser möjligheter och har höga förväntningar på verksamheten. Du fokuserar på mål, resultat och kvalitet men glömmer inte personer och relationer. Du följer upp, analyserar och ringar in verksamhetens behov och fördelar resurser därefter. Du är en god strateg som tillsammans med andra kan organisera och leda för verksamhetens bästa. Du har en förmåga att inspirera, engagera och skapa förtroende, både i vardagsarbetet och i arbetet med skolutveckling. Du är medveten om vikten av goda relationer, är prestigelös och har ett coachande och tillitsfullt ledarskap.
För dig är ett digitalt och effektivt arbetssätt en viktig del i ditt ledarskap där du också är en förebild för andra. Det är en självklarhet för dig att omvärldsbevaka, ingå i nätverk och följa forskning och nya pedagogiska rön för att utveckla den verksamhet du ansvarar för. Du reflekterar gärna, både ensam och tillsammans med kollegor.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Anställningsform: Semesteranställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-06-15
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
