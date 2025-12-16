Biståndshandläggare vikariat
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-12-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Äldreförvaltningens Myndighetskontor söker
Biståndshandläggare Vikariat
Myndighetskontoret är den del av Äldreförvaltningens samlade verksamhet som utför myndighetsutövning utifrån socialtjänstlag och lag om bostadsanpassning. Vi ansvarar för biståndsbedömning till kommuninvånare över 65, fattar beslut om bostadsanpassning och ansvarar för utredning och avgiftshandläggning för kommuninvånare oavsett ålder. Vårt arbete präglas av att människor ska mötas med respekt och kunna leva ett aktivt och tryggt liv med bibehållet oberoende.
Myndighetskontoret i Äldreförvaltningen är inne i ett spännande utvecklingsarbete för att möta den demografiska utvecklingen där andelen äldre ökar och vi går mot en välfärd med teknikutveckling.
Uppdrag
Att arbeta som biståndshandläggare på Myndighetskontoret innebär att du ansvarar för att utreda behov av bistånd, göra bedömning och fatta beslut enligt socialtjänstlagen på delegation för personer över 65 år. I uppdraget som biståndshandläggare ingår även att medverka i planering/samordning av insatser samt samverka både internt och externt med utförare och andra samarbetspartners. Arbetet och dokumentation sker bland annat i verksamhetssystemen Life Care och Prator. Vi utgår ifrån IBIC modellen i våra bedömningar. Arbetet är inriktat mot kvalitet och rättssäkerhet med brukaren i fokus.Kvalifikationer
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning till Socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Fördjupad utbildning inom juridik såsom exempelvis förvaltningsrätt eller Socialtjänstlagen är meriterande. Erfarenhet av arbete med inriktning mot äldreomsorg är önskvärt.
Uppdraget som biståndshandläggare kräver goda kunskaper gällande lagstiftning och tillämpning inom socialtjänstens område (SoL), kunskaper och erfarenhet av LSS lagstiftning är meriterande.
Då uppdraget kräver ett väl fungerande samarbete mellan olika myndigheter, utförare och brukare/anhöriga behöver du som person ha god samarbetsförmåga och vara strukturerad. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt men även ha lätt för att fungera i team. Vi ser att du är kreativ, flexibel och positivt inställd till att bidra till utveckling av nya arbetsformer utifrån nya krav och aktuell forskning.
Som handläggare behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt god datorkunskap då höga krav ställs på kommunikation och dokumentation.
B-körkort är krav.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen Jobbnummer
9646120