Biståndshandläggare, funktionsstöd
2026-03-27
Just nu händer något spännande inom socialkontoret i Strängnäs. Vi står mitt i en kulturresa - där tillit, lärande och framtidstro är våra ledord. Vi utvecklar arbetssätt, ledarskap och samarbete i takt med den nya socialtjänstlagens intentioner: mer förebyggande arbete, stärkt delaktighet och fokus på individens egna resurser.
Utredningsenheten funktionsstöd tillhör socialkontoret och tillhör verksamhetsområdet Funktionsstöd. På enheten arbetar tio medarbetare; en enhetschef, en gruppledare, sex biståndshandläggare inom LSS/socialpsykiatri, en handläggare som arbetar med färdtjänst och riksfärdtjänst samt en bostadsanpassningsbidragshandläggare.
Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor som har en bred kompetens och som gärna hjälper varandra i vardagen. Vi tror på utveckling av vår verksamhet och genom ett aktivt medarbetarskap samt ett tillitsbaserat ledarskap ser vi gärna att du vill vara med och bidra till arbetet med ständiga förbättringar. I uppdraget ingår att möta våra medborgare med adekvat information, göra kvalitativa utredningar och bedömningar samt fatta rättssäkra beslut. Vi visar engagemang, uppnår resultat, främjar samverkan och bidrar till utveckling. Vi är nyfikna, har ett öppet och positivt klimat och vi gläds med varandra i framgång samt stöttar varandra i motgång.
Vi har ett nära ledarskap och erbjuder en arbetsplats där du och dina kollegor trivs, mår bra och utvecklas. Du erbjuds friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid.
Vi söker nu dig som vill arbeta som biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatri. Som biståndshandläggare hos oss kommer du att informera om verksamheten, ta emot ansökningar, bedöma behov samt utreda rätten till insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Vår målgrupp är personer i alla åldrar som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. I arbetet ingår även att arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning av beslut. Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samarbete med övriga biståndshandläggare samt arbetsledning.
Arbetet innebär att du har kontakt med den enskilde, deras anhöriga eller legala företrädare samt övrigt nätverk runt den enskilde. Du gör även hembesök och kommer ha tät kontakt med våra samverkanspartners både inom och utom den kommunala organisationen. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
I arbetet ingår också att aktivt söka information om nya domar och att använda sig av juridiska databaser för att hålla sig uppdaterad kring rättsläget. Därutöver deltar du i vårt gemensamma arbete med ständiga förbättringar för att förenkla och förtydliga vårt arbete.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Treserva och utifrån IBIC som metod.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen som socionom eller beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* goda kunskaper om aktuell lagstiftning och myndighetsutövning.
* god förmåga att formulera dig tydligt i tal och skrift på svenska.
* giltigt körkort med B-behörighet, då vissa möten sker i brukarens hem eller på annan plats.
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av myndighetsutövning och har arbetat som biståndshandläggare inom LSS/socialpsykiatri.
* erfarenhet av biståndsbedömning enligt IBIC.
* arbetat i verksamhetssystemet Treserva samt i kommunikationssystemet Cosmic link.
* erfarenhet och kunskap om målgruppen personer med funktionsnedsättningar.
* erfarenhet av arbete med FUT (felaktiga utbetalningar) och/eller välfärdsbrott.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet. Vi söker dig som har förmågan att hålla flera processer igång samtidigt och som är flexibel, lätt kan ställa om och göra omprioriteringar i arbetet. Du behöver kunna kommunicera tydligt och skapa förtroende i din roll, både med brukare, anhöriga och samarbetspartners. Du arbetar självständigt men trivs också i nära samarbete med kollegor och är en tydlig lagspelare. Du är engagerad, driven och tar stort ansvar för ditt arbete.
Låter detta spännande? Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag! Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "113/26".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss
Strängnäs kommun, Funktionsstöd
Enhetschef
Maria Andersson Maria.Andersson2@strangnas.se 0152-291 29
9823244