Biståndshandläggare
Säters kommun, Individ och familjeomsorg / Administratörsjobb / Säter Visa alla administratörsjobb i Säter
2026-03-10
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Biståndsenheten i Säters kommun letar efter sin nästa biståndshandläggare som kommer att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL). Primärt kommer handläggaren att arbeta mot socialpsykiatrin men även delta i LSS-handläggning vid behov. Arbetet handlar om att utreda, följa upp och bedöma behov inom området. För att kunna skriva utredningar och fatta beslut ingår det även i tjänsten att samla in underlag till utredningen genom att ha kontakt via telefon, delta i SIP, planeringsmöten, hembesök eller möten på kontoret. Våra samverkanspartners är den enskilde, anhöriga/närstående, kommunens utförare, den kommunala hälso- och sjukvården och Region Dalarna.Kvalifikationer
Det är krav på socionom examen samt att du ska inneha b-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utreda enligt IBIC och att biståndsbedömda inom socialpsykiatri samt LSS:
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
ÖVRIGT
Du kommer att erbjudas flextidsavtal samt extern handledning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Individ och familjeomsorg Kontakt
Verksamhetschef
Emma Sandgren emma.sandgren@sater.se 0225-55310 Jobbnummer
9786464