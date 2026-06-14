Bilvårdare / Rekondare sökes

Sedeeq, Najm Abdullah Sedeeq / Städarjobb / Lilla Edet
2026-06-14


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Vi söker personal / praktikanter till biltvätt och bilrekond
Är du intresserad av att arbeta med bilar ? Vi söker nu personer till vår verksamhet inom biltvätt och bilrekond.
Vi välkomnar både dig som har erfarenhet och dig som vill lära dig yrket. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och få praktisk erfarenhet i arbetet. Vi erbjuder även praktikplats för rätt person, med möjlighet till anställning längre fram.

Publiceringsdatum
2026-06-14

Dina arbetsuppgifter
Biltvätt invändigt och utvändigt
Bilrekond och rengöring
Hålla ordning på arbetsplatsen

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och villig att lära dig
Kan samarbeta med andra
Är noggrann och serviceinriktad
Har intresse för bilar och bilvård

Vi erbjuder:
Introduktion och stöd på arbetsplatsen
Möjlighet att lära sig yrket
Praktik eller arbete beroende på erfarenhet
Möjlighet till framtida anställning

Vid intresse är du välkommen att kontakta oss för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: cleantouch1@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sedeeq, Najm Abdullah Sedeeq
Göteborgsvägen 90 (visa karta)
463 33  LILLA EDET

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
S:A.N Bilvård center

Kontakt
Najm sedeeq
cleantouch@hotmail.com
0700353868

Jobbnummer
9962682

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