Biltvättare
2026-01-13
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
2026-01-13
Krav för att ansöka denna tjänsten är:
Du har B-körkort.
Du har svenskt medborgarskap
Du har ingenting i belastningsregistret.
Du har studerat eller arbetat i Sverige i minst 5 år utan något avbrott under de senaste 5 åren.
Uppfyller du ej dessa krav så kan du dessvärre inte få en anställning då vi arbetar inom ett säkerhetsområde som kräver dessa punkter.
_____________________________________________________
Vi är ett litet företag som har hand om ett världsledande logistikföretags bilar, vi reparerar, underhåller och tvättar dessa.
Vi söker nu efter en driven person som är intresserad av att tvätta bilar tillsammans med oss uppe vid Landvetter Flygplats. Du bör vara i god fysisk form då arbetet är ansträngande, du bör vara alert men inte stressad då vi håller ett ganska högt tempo och du bör även vara noggrann och kunna ta ansvar då du ibland behöver ha ansvar över bilnycklar. Körvana av större bilar så som tex. budbilar är meriterande. Jobbet går ut på att hämta bilarna, köra dessa till tvätthallen där du sedan tvättar av bilen utvändigt och sedan kör tillbaka och parkerar bilarna.
Arbetstider är främst tisdagar från kl 17.00 men kan även att dyka upp fler tillfällen kvällstid under andra dagar.

Sista dag att ansöka är 2026-02-12

E-post: jonathanlexen@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
