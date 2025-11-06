Bilrekonditionerare sökes
Håbo Bilvård AB / Servicepersonaljobb / Sollentuna Visa alla servicepersonaljobb i Sollentuna
2025-11-06
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Bilvård AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Österåker
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Du ska ha ett stort intresse för bilar och sätta kunden i fokus. Du behöver kunna bemöta kunder på ett professionellt vis samt ha goda sammarbetsegenskaper. Arbetslivserfarenhet inom bilvård alternativt ett mycket stort intresse ser vi som en förutsättning. I tjänsten som bilrekonditionerare hos oss får du ett fartfyllt jobb med varierande former av bilvårdsuppgifter. Vi utför all typ av bilvård från Utvändig tvätt till Lackskyddsbehandlingar. . Vi förutsätter att du som söker har ett brinnande intresse för bilar.
Vi kräver att du har Körkort B samt är flytande inom svenska i både tal och skrift.
Håbo Bilvård är ett stolt familjeföretag i storleksordningen 30-40 anställda spridda på olika anläggningar i Upplands Väsby, Åkersberga, Alandastad och Bålsta. Hos oss finns mångårig erfarenhet och mycket kunnande. Vi är ett glatt gäng där många trivs och arbetar länge.www.håbobilvård.com
Vi håller intervjuer löpande så skicka din ansökan så fort som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: jimmy@habobilvard.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kungsängen 202508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Bilvård AB
(org.nr 556767-6902), http://www.håbobilvård.com
Kronåsvägen (visa karta
)
191 46 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Håbo Bilvård Kista Jobbnummer
9591034