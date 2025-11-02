Bilplåtslagare
2025-11-02
Westbo BilskadeCenter söker nu en bilplåtslagare till våran verkstad i Smålandsstenar. I tjänsten som bilplåtslagare kommer du att arbeta med att laga krockade bilar, demontera, rikta, slipa, spackla samt montera bilar. Du skall ha förmåga att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad och noggrann. Det är viktigt för oss att du blir en i gänget, att du har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skadereparationer sedan tidigare men har du intresse och har erfarenhet av att reparera bilar så kan vi lära dig mer om bilplåtslageri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: johan@westbobil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westbo Bilskadecenter AB
333 32 SMÅLANDSSTENAR
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Karlsson johan@westbobil.se
9584415