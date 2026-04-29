Bilmekaniker
A3F Åkeri AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2026-04-29
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A3F Åkeri AB i Botkyrka
Bilmekaniker sökes
Företag: A3Fåkeri
Plats: Sverige
Krav:
• Minst 2 års erfarenhet som bilmekaniker
• Kunskap i diagnostik, bromsar, service (olja & filter)
• Erfarenhet av hybridbilar är meriterande
• Vana av diagnosverktyg (OBD)
• B-körkort
• Grundläggande engelska (svenska är plus)
Arbetsuppgifter:
• Service, felsökning och reparation av bilar
• Arbeta med moderna verktyg och utrustning
Vi erbjuder:
• Bra lön
• Heltidstjänst
• Trevlig arbetsmiljö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: a3fakeriab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A3F Åkeri AB
(org.nr 559361-8183)
Nedergårdsvägen 9 (visa karta
)
147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9883977