Bilmekaniker

2026-01-27
Fullständig jobbeskrivning Letar du efter en spännande karriärmöjlighet där du kan använda din expertis inom fordonsmekanik? Vi söker erfarna lastbilsmekaniker till Göteborg med omnejd. Nyckelansvarsområden Som lastbilsmekaniker hos oss kommer du att ha följande ansvarsområden: Utföra diagnos, service och reparationer på tunga fordon. Felsökning och problemlösning av både mekaniska och elektriska system. Säkerställa att alla fordon uppfyller säkra driftsförhållanden och standarder. Krav och kvalifikationer . Erfarenhet av arbete med tunga fordon och lastbilar. Förmåga att använda moderna diagnostikverktyg. Vi ser gärna att du är en lösningsorienterad och noggrann person med ett genuint intresse för teknik. Du har förmåga att arbeta självständigt men är även en lagspelare. Din entusiasm för förbättring och effektivisering av arbetsprocesser är ett stort plus. Meriterande erfarenheter Erfarenhet av hydrauliska och pneumatiska system. Vidareutbildning inom avancerad fordonsdiagnos och reparation. Kännedom om senaste teknologier och metoder inom lastbilsreparation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MA Göteborgs Transport AB
(org.nr 559342-2503)
GÖTEBORG
