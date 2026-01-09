Bilmekaniker
2026-01-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hacksta Däck & Bilservice AB i Västerås Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Hacksta Däck Och Bilservice AB I Västerås söker driven bilmekaniker
Är du en engagerad och noggrann mekaniker som trivs i en varierad arbetsmiljö? Bilforum Västerås växer och söker nu en driven bilmekaniker som vill bli en del av vårt team!Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du i första hand att arbeta med:
Service och reparationer av personbilar
Felsökning och diagnostik
Byte av komponenter och allmänt "mekande" av bilar
Hämtning och lämning av bilar vid behov
Arbetet är omväxlande och du får jobba med både rutinmässiga och mer avancerade uppgifter. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng där vi hjälps åt och håller en hög servicenivå gentemot våra kunder.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bilmekanik (utbildning är meriterande men inte ett krav)
Är ansvarstagande och självgående
Har B-körkort
Gillar att lösa problem och leverera kvalitet i ditt arbete
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Varierande arbetsuppgifterSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till oss så snart som möjligt - urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
info@hackstabilverkstad.se
E-post: info@hackstabilverkstad.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hacksta Däck & Bilservice AB
721 32 VÄSTERÅS Körkort
