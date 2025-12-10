Bilmekaniker
Bilmekaniker
Som Mekaniker på Bilverkstaden i Sala erbjuds du ett omväxlande arbete med reparation och service av allt från bilar till arbetsfordon, maskiner och redskap. I rollen bidrar du med ett brinnande intresse för att meka med bilar samt har en gedigen erfarenhet av att arbeta med olika fabrikat, modeller och årsmodeller. Även renovering och service av arbetsfordon ingår i arbetet. Du har ett stort intresse för motorfordon och vill ständigt bli bättre på det du gör. Du är nyfiken samt noggrann och har inga problem med att jobba med flera olika typer av fordon.
Vi värderar din inställning, vilja att utvecklas och din nyfikenhet att bli en tillgång i vårt team.
Om Rollen:
Företaget befinner sig i en tillväxt- och utvecklingsfas och vi är på jakt efter en duktig Mekaniker som delar företagets vision och vill vara med på vår tillväxtresa. Vi söker en person som kan hantera alla typer av reparationer och underhåll, från enklare rutininspektioner till mer komplexa reparationer och felsökningar, engagerad person med gedigna kunskaper av att driva en bilverkstad.
Som Mekaniker kommer du ha en central roll i att leda och vidareutveckla verkstaden och dess kringverksamheter. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga kollegor, såsom produktionspersonal för Svensk Vassklippning, VD samt övriga kollegor för att säkerställa att verksamheten når uppsatta mål och ständigt förbättrar processerna.
Rollen innebär också kundkontakter i samband med bokning av service och offerthantering till kunderna.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• Du ska ha erfarenhet av att arbeta som bilmekaniker med fordonsunderhåll, service, reparation eller mekanik.
• Teknisk utbildning inom fordonsmekanik eller liknande är meriterande. Vi söker en mekaniker som kan hantera alla typer av reparationer och underhåll, till svetsjobb.
• Vana från Autodata eller liknande IT-system.
• Dokumentera utfört arbete och hålla register över servicehistorik.
• Förmåga att arbeta självständigt och flexibelt.
• Mångsidig kompetens och en god förmåga att lösa problem och kan arbeta effektivt under tryck.
• Körkort B-körkort (meriterande om du har BE behörighet).
Personliga egenskaper: Du ska kunna ta egna initiativ och vara självgående i ditt arbete. Vi letar efter någon som kan fatta snabba beslut och arbeta effektivt utan ständig övervakning. Diagnostisera och lösa problem effektivt och noggrant. Upprätthålla höga standarder för kvalitet och säkerhet.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som bilmekaniker och vill driva verkstaden som om den vore din egen, så är detta något för dig.
Om Bilverkstaden:
Bilverkstaden startade 2023 och är en del av Svensk Vassklippning AB.
Som företag värdesätter vi den personliga kontakten och gemenskapen inom vårt team. Vi arbetar nära varandra och stödjer varandra för att nå våra gemensamma mål och skapa en trivsam arbetsmiljö.
Om Svensk Vassklippning AB:
Svensk Vassklippning AB etablerades 2014. Vi är ett professionellt företag som arbetar engagerat och ödmjukt med vatten och markentreprenad kring sjöar och vattendrag. Vi vill att vårt arbete ska skapa en vackrare och mer funktionell strand- och vattenmiljö åt våra kunder.
Vill du vara med och forma vår framtid? Om tjänsten känns rätt för dig och du vill vara en del av vårt team, ser vi fram emot att höra från dig. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-01-31 till jobb@vassklippning.se
och namnge din ansökan med "bilmekaniker". Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Markku via mail.
Varmt välkommen med din ansökan!
För mer information om Svensk Vassklippning besök vår webbplats www.vassklippning.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
http://www.bilverkstaden.nu
