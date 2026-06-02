Logoped till Furuhöjden
Vill du arbeta i ett sammanhang där din kompetens gör verklig skillnad – varje dag? Hos oss på Furuhöjden får du arbeta nära patienten i ett engagerat team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Då en av våra logopeder går i pension till hösten söker vi nu en ny logoped till vårt fantastiska team.
Om Furuhöjden
Furuhöjden är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; Rehabilitering, Rehabcenter, Nära Vård & Hälsa och Företagshälsa. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård – vår vision.
På Furuhöjden har vi korta beslutsvägar och arbetar nära varandra för att tillsammans nå verksamhetens mål. Vi har närvarande chefer, HR och VD som alla sitter i samma fastighet som verksamheten för att öka möjligheterna till ett gott samarbete och en öppen kommunikation.
Om tjänsten
Vi söker en legitimerad logoped med erfarenhet inom neurologi till vår växande verksamhet. Här möter du patienter med neurologiskt betingade tal-, språk- och sväljsvårigheter, och du blir en viktig del i deras rehabilitering och vardag.
Arbetet innebär både mottagningsbesök och hembesök, vilket ger dig en varierad och meningsfull arbetsdag. Du kommer även att arbeta på vår inneliggande rehabilitering där du arbetar i ett tvärprofessionellt team och bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt och patientflöden.
Rollen är organisatoriskt placerad på vår logopedmottagning och är övergripande för Furuhöjdens samtliga enheter, vilket ger dig en spännande och varierad roll där du får vara med och påverka och utveckla framtidens logopedi hos oss.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra bedömningar av kommunikations-, språk-, tal-, röst- och sväljsvårigheter
Planera, genomföra och utvärdera individuella behandlingsplaner för patienter
Genomföra hembesök till patienter som behöver behandling eller stöd i sin hemmiljö
Samverka med övriga delar av Furuhöjdens verksamheter för att skapa en så sömlös vård som möjligt för patienterna
Ge stöd och rådgivning till patienter och deras anhöriga vid behov
Om dig
Du är en nyfiken och engagerad logoped som trivs i nära samarbete med andra professioner och ser styrkan i ett interdisciplinärt arbetssätt. I en flexibel verksamhet, där arbetet kan variera mellan olika enheter och sammanhang, känner du dig trygg och anpassningsbar. Du har förmågan att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma mål med en prestigelös och god samarbetsanda. Du delar gärna med dig av din kunskap, exempelvis genom att hålla temaföreläsningar inom tal, röst och svälj, och har ett genuint intresse för att utveckla både arbetssätt och verksamheten i stort.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser med fördel att du som sökande också känner att du kan stå bakom detta för att lyckas i denna roll hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för denna roll.
Krav
Är legitimerad logoped
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som logoped
Har erfarenhet av neurologisk rehabilitering
Erfarenhet av behandling både individuellt och i grupp
Meriterande
Erfarenhet från hembesök och/eller arbete mot SÄBO
Erfarenhet av mottagningsarbete
LSVT-certifiering
Vi erbjuder
Du blir en del av en växande verksamhet med starkt fokus på neurologi, rehabilitering och kvalitativ vård. Här arbetar vi nära varandra över professioner och enheter för att skapa de bästa förutsättningarna för våra patienter. Du får:
Ett nära teamarbete med hög kompetens
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsplats präglad av engagemang, kvalitet och samarbete
En vardag där dina idéer tas tillvara
Villkor
Tjänsten är tillsvidare 75-100%, måndag-fredag. Vi är ett kollektivavtalsanslutet företag och tillämpar provanställning under de 6 första månaderna av anställningen. Vi har friskvårdsbidrag på 5000 kr och tjänstepension. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi genomför registerkontroller i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
