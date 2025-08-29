Bilmekaniker

Alvesta Taxi AB / Maskinreparatörsjobb / Alvesta
2025-08-29


Vi söker en erfaren bilmekaniker till vår verkstad!
Är du en skicklig bilmekaniker som brinner för att lösa problem och leverera högsta kvalitet? Då har vi jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2025-08-29

Om företaget
Vi är en etablerad bilverkstad som tar hand om alla bilmärken - från service och felsökning till större reparationer. Vi strävar efter nöjda kunder och hög kvalitet i allt vi gör.

Din roll
Som mekaniker hos oss får du ett omväxlande arbete med:
- Service och reparationer av personbilar (alla märken)
- Felsökning med modern diagnosutrustning
- Montering av reservdelar och tillbehör
- Säkerställande av högsta kvalitet och kundnöjdhet

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som bilmekaniker (gärna flera års erfarenhet)
• Är noggrann och problemlösningsorienterad
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har B-körkort
(Ett plus om du har fordonsteknisk utbildning eller certifikat)

Vi erbjuder:
- Fast heltidsanställning (08:00-17:00, måndag-fredag)
- Trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team
- Möjlighet till vidareutbildning
- Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: edinsbilverkstad@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonsmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alvesta Taxi AB (org.nr 556598-2393)
Blädingevägen 20 (visa karta)
342 32  ALVESTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Platsansvarig
Saed Abo Mery
edinsbilverkstad@gmail.com
0705651270

Jobbnummer
9482208

