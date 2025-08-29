Bilmekaniker
Alvesta Taxi AB / Maskinreparatörsjobb / Alvesta Visa alla maskinreparatörsjobb i Alvesta
2025-08-29
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta Taxi AB i Alvesta
Vi söker en erfaren bilmekaniker till vår verkstad!
Är du en skicklig bilmekaniker som brinner för att lösa problem och leverera högsta kvalitet? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Vi är en etablerad bilverkstad som tar hand om alla bilmärken - från service och felsökning till större reparationer. Vi strävar efter nöjda kunder och hög kvalitet i allt vi gör.
Din roll
Som mekaniker hos oss får du ett omväxlande arbete med:
- Service och reparationer av personbilar (alla märken)
- Felsökning med modern diagnosutrustning
- Montering av reservdelar och tillbehör
- Säkerställande av högsta kvalitet och kundnöjdhet
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som bilmekaniker (gärna flera års erfarenhet)
• Är noggrann och problemlösningsorienterad
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har B-körkort
(Ett plus om du har fordonsteknisk utbildning eller certifikat)
Vi erbjuder:
- Fast heltidsanställning (08:00-17:00, måndag-fredag)
- Trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team
- Möjlighet till vidareutbildning
- Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: edinsbilverkstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonsmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Taxi AB
(org.nr 556598-2393)
Blädingevägen 20 (visa karta
)
342 32 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platsansvarig
Saed Abo Mery edinsbilverkstad@gmail.com 0705651270 Jobbnummer
9482208