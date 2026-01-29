Billackerare till Autohero - Arlandastad
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Sigtuna Visa alla lackerarjobb i Sigtuna
2026-01-29
Autohero stärker nu sitt team med en erfaren Paint Technician/Billackerare till vårt nya lackcenter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med modern utrustning och avancerade metoder i en ledande, internationell fordonskoncern.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt hos Autohero
Vad vi erbjuder:
Heltidsanställning (40 h/vecka), vardagar kl. 07.00-15.30
Fast lön
En nyckelroll där du sätter din prägel på rutiner och arbetsflöde
Stora möjligheter att utvecklas i en internationell och snabbväxande organisation
Moderna lokaler, verktyg och färgsystem
En prestigelös och lösningsfokuserad kultur med högt engagemang
Som Paint Technician/Billackerare kommer du att:
Arbeta i ett litet team (två personer) och ansvara för lackering/refinish av bilar
Hantera hela processen: maskering, slipning, färgblandning, applicering av base och top coat, klarlack och färgjustering
Säkerställa att alla fordon når Autoheros höga finish och kvalitetskrav
Testa nya metoder och bidra till förbättring av rutiner, arbetsflöden och verktyg
Dela kunskap och utveckla samarbetet med Smart Repair TechnicianPubliceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av billackering och refinishing
Gärna erfarenhet av reparation och omlackering av plastdetaljer
Självständig och kvalitetsmedveten, med kunskap om färgmatchning och OEM-standarder
Vana att ta ansvar för hela lackprocessen
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
B-körkort (krav), gärna certifikat inom Refinishing/Painting
Öppen för nya metoder och förbättringsförslagSå ansöker du
Är du redo för din nästa utmaning? Ansök nu genom att skicka CV via ansökningsknappen. Har du frågor? Maila gärna rekrytering@auto1.com
(ansökningar behandlas inte via mejl). Urval sker löpande.
På AUTO1 Group värdesätter vi mångfald och välkomnar alla sökande oavsett kön, bakgrund, religion, ålder, sexuell identitet eller funktionsvariation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
