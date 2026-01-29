Billackerare till Autohero - Arlandastad

Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Sigtuna
2026-01-29


Autohero stärker nu sitt team med en erfaren Paint Technician/Billackerare till vårt nya lackcenter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med modern utrustning och avancerade metoder i en ledande, internationell fordonskoncern.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt hos Autohero
Vad vi erbjuder:

Heltidsanställning (40 h/vecka), vardagar kl. 07.00-15.30

Fast lön

En nyckelroll där du sätter din prägel på rutiner och arbetsflöde

Stora möjligheter att utvecklas i en internationell och snabbväxande organisation

Moderna lokaler, verktyg och färgsystem

En prestigelös och lösningsfokuserad kultur med högt engagemang

Som Paint Technician/Billackerare kommer du att:

Arbeta i ett litet team (två personer) och ansvara för lackering/refinish av bilar

Hantera hela processen: maskering, slipning, färgblandning, applicering av base och top coat, klarlack och färgjustering

Säkerställa att alla fordon når Autoheros höga finish och kvalitetskrav

Testa nya metoder och bidra till förbättring av rutiner, arbetsflöden och verktyg

Dela kunskap och utveckla samarbetet med Smart Repair Technician

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av billackering och refinishing

Gärna erfarenhet av reparation och omlackering av plastdetaljer

Självständig och kvalitetsmedveten, med kunskap om färgmatchning och OEM-standarder

Vana att ta ansvar för hela lackprocessen

Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad

B-körkort (krav), gärna certifikat inom Refinishing/Painting

Öppen för nya metoder och förbättringsförslag

Så ansöker du
Är du redo för din nästa utmaning? Ansök nu genom att skicka CV via ansökningsknappen. Har du frågor? Maila gärna rekrytering@auto1.com (ansökningar behandlas inte via mejl). Urval sker löpande.
På AUTO1 Group värdesätter vi mångfald och välkomnar alla sökande oavsett kön, bakgrund, religion, ålder, sexuell identitet eller funktionsvariation.

Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

