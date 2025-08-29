Billackerare
Vi söker en billackerare till Karlshamns Lack.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Vi är en välrenommerad billackering i Karlshamn med många år i branschen. Vi samarbetar med flera ledande verkstäder och försäkringsbolag och levererar varje dag arbete av högsta klass - något våra kunder verkligen uppskattar. Vår verkstad är utrustad med den senaste tekniken och vi värdesätter ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt. Vi satsar i nya lokaler som står färdiga 2026.Arbetsuppgifter
Är du en skicklig lackerare med öga för detaljer? Har du ett genuint intresse för bilar och vill vara en del av ett professionellt team där kvalitet alltid står i fokus? Då kan det här vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter är:
• Förberedande arbete såsom slipning, spackling och maskering
• Blandning av färger och kulöranpassning
• Lackering av personbilar och lätta transportfordon
• Kvalitetskontroll och efterbehandling
• Daglig hantering av utrustning och verktyg
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har yrkeserfarenhet som billackerare eller annan form av finlackering/förberedande arbetsuppgifter inför lackering. Du är noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten. Vidare har du bra färgseende och känsla för detaljer och trivs med att jobba både självständigt och i team. Du har B-körkort.
Vi erbjuder dig
• Trygg anställning i ett stabilt företag
• God arbetsmiljö och trevliga kollegor
• Moderna lokaler och högkvalitativ utrustning
• Kollektivavtal och bra förmåner
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning (inleds med en provanställning) hos Karlshamns lack med tillsättning efter överenskommelse. Tjänsten är placerad i Karlshamn så vi ser gärna att du har ett rimligt pendlingsavstånd dit. Sista ansökningsdag är den 29 september 2025. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. För mer information, kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på tel. 044-590 65 12.
Välkommen med din ansökan via Wikans hemsida www.wikan.se.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sara Kvist sara@wikan.se 044-590 65 12 Jobbnummer
9483039