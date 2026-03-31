Bildlärare till Råsslaskolan
2026-03-31
Är du en engagerad bildlärare som vill inspirera elever till kreativitet och lärande? Vill du vara med och bidra till utvecklingen av en trygg och framgångsrik skola? Då kan du vara den vi söker till Råsslaskolan!
Vilka är vi?
Råsslaskolan är en väl fungerande 4-9-skola som ligger naturskönt i Kolmården, strax utanför Norrköping med goda tåg- och bussförbindelser. Här på skolan samarbetar 510 elever och 40 lärare tillsammans med övrig skolpersonal för att skapa en trygg tillvaro som lockar till lärande.
Vi är organiserad i årskursarbetslag och uppdelad på ett mellanstadie och en högstadie. Dessa stadier samverkar tätt som en skola vad gäller prioriterade mål, utbildningsinsatser, stödstrukturer, pedagogiska forum, ämnesträffar och utbyte mellan arbetslag. Skolan leds av rektor tillsammans med biträdande rektor.
Läsåret 2024/2025 uppnådde 93 procent av eleverna i årskurs 9 gymnasiebehörighet.
Sedan våren 2021 bedrivs undervisningen för årskurs 6-9 i en ny skolbyggnad. I direkt anslutning till lokalerna finns två fullt utrustade bildsalar, vilket ger goda förutsättningar för undervisning i ämnet bild.
Du ansvarar för undervisning och planering i ämnet bild för årskurserna 4-9.
Du har ett inkluderande förhållningssätt och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov.
Du följer upp elevernas utveckling och måluppfyllelse i samverkan med arbetslagen och skolans elevhälsoteam.
Du är en engagerad och flexibel pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor
Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med dina egna idéer, erfarenheter och engagemang.
I tjänsten ingår att du är ansluten till ett arbetslag, men ingen mentorsroll.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare som är behörig att undervisa i årskurs 4-9 i bild. Du har erfarenhet av arbete som lärare i bild.
Du är en tydlig ledare och har lätt för att bygga bra relationer och tillit med föräldrar, elever och kollegor.
Skolutveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och känner dig trygg i din lärarroll. Du har en vilja att utveckla dig i ditt arbete och är väl insatt i styrdokumenten och du har vana att arbeta med digitala verktyg.
Du är lugn och stabil och har ett flexibelt arbetssätt där du anpassar dig lätt till ändrade omständigheter och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att på ett varierat sätt följa och bedöma elevens utveckling av kunskaper och förmågor och i samarbete med eleven utveckla dessa.
Du kommunicerar tydligt med elever, vårdnadshavare och kollegor och behåller fokus och engagemang även i utmanande situationer. Du organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur och främjar elevers lärande.
Du har en god svenska, i båda tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 april, urval sker löpande
Kontakt: Rektor, Daniel Frölander, 011-15 63 26, daniel.frolander@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
