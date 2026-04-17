Bildlärare till årskurs 4-6
Vill du vara med och skapa framtiden på Täby Parkskolan?
Byängsskolan / Täby Parkskolan söker nu en engagerad bildlärare till vårt mellanstadium!
Byängsskolan är en stabil och populär F-9-skola där varje elev får möjlighet att växa och nå sin fulla potential. Vi är kända för vår höga kvalitet, vårt starka ledarskap och en miljö som prioriterar både studiero och respekt. Hos oss möter du inspirerande undervisning och höga ambitioner i en familjär atmosfär med stark gemenskap.
Vi befinner oss i en spännande fas! Vid starten av vårterminen 2027 flyttar vi in i våra splitternya lokaler i Täby Park under namnet Täby Parkskolan. Som lärare hos oss blir du en viktig del av denna resa mot framtidens lärande.
Din roll som bildlärare I rollen som bildlärare på mellanstadiet (årskurs 4-6) får du chansen att väcka elevernas kreativitet och skaparglädje. På Byängsskolan ser vi skapande som ett sätt för eleverna att både öva teknik och uttrycka sig, där resultatet sprider glädje på hela skolan.
Vi arbetar ofta ämnesövergripande och entreprenöriellt. Våra elever tränar på problemlösning och samarbete, och vi har nyligen genomfört projekt som som AI-Hackathons och samarbeten med organisationer som Framtidsfrön och olika aktörer genom Skapande skola. Vi ser gärna att du som bildlärare bidrar till denna innovativa miljö där magi skapas varje dag.
Vi erbjuder dig:
En trygg arbetsmiljö med kollegor och elever som trivs med varandra och skolan i helhet.
Engagerade kollegor i ett professionellt team 4-6.
Tillgång till moderna undervisningssalar och Chromebooks som arbetsverktyg.
Starka traditioner och gemensamma aktiviteter.
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad lärare med höga förväntningar på både dig själv och dina elever. Du brinner för kunskap och livslångt lärande och har förmågan att skapa en undervisning som rustar eleverna för livet. Du värdesätter samarbete och är nyfiken på att utveckla framtidens skola tillsammans med oss.
Här börjar framtiden - välkommen med din ansökan!
Byängsskolan är en del av Atvexa-gruppen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: jobb@byangsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bildlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Byängsskolan AB
Marknadsvägen 299
183 79 TÄBY
Marknadsvägen 299 (visa karta
)
183 79 TÄBY Arbetsplats
Byängsskolan AB Kontakt
Birgitta Hesselgren birgitta.hesselgren@byangsskolan.se 0854470700 Jobbnummer
