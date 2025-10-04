Bildlärare med eventuellt Förstelärarskap
Vi önskar nu stärka vårt Aesthetics Team med ytterligare en bildlärare!
Internationella Engelska Skolan är en av de största friskoleorganisationerna i Sverige, med fyrtiotre skolor över hela landet. Internationella Engelska Skolan Huddinge har 550 elever i årskurs 6-9. Skolan är tvåspråkig med instruktioner på både svenska och engelska och du kommer att ingå i ett mycket starkt Lärarkollektiv. Vi finns mellan Visättra och Solgård i Huddinge, Stockholm, som är ett område under stor utveckling.
Vi söker dig som är utbildad lärare som har stor entusiasm för ditt ämne, utmärkt ledarskap i klassrummet och ett uppriktigt intresse för elevernas välmående. Är du behörig med svensk läkarlegitimation och kan uppvisa utomordentliga akademiska meriter kan vi även erbjuda ett Förstelärarskap med koppling till Skapande skola samt att utveckla och fördjupa Bildämnets kommunikation och innehåll.
Du kommer att ingå i ett årsbaserat arbetslag samt ett ämneslag för att följa de akademiska framstegen och säkerställa elevernas välmående. Vi söker en positiv och kreativ lagspelare, som letar efter lösningar, delar idéer och är öppen för att lära av andra. I rollen ingår även mentorskap av 16 elever.
Mer information om vår skola finns på www.huddinge.engelska.se.
för årskurs 6 till 9 från januari 2026!
Engelska är vårt professional språk och delar av kollegiet är engelskspråkiga varför det är viktigt att du kan kommunicera på engelska i all vardagssammanhang.
Känns det lockande?
Skicka i så fall en ansökan till Chloe Prior, chloe.prior.huddinge@engelska.se
med referens 'Bildlärare med ev Förstelärare'.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
