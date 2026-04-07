Bid Manager Till Miab

2026-04-07
Vill du spela en central roll i våra största affärer och driva anbudsprocesser som gör verklig skillnad? Vi söker en Bid Manager som leder arbetet med offentliga upphandlingar och större affärer inom facility service, från första analys till vinnande anbud.
Om rollen
Som Bid Manager ansvarar du för att projektleda och samordna hela anbudsprocessen där du säkerställer att MIAB lämnar konkurrenskraftiga, kvalitetssäkrade och affärsmässiga anbud. Du kvalificerar affärsmöjligheter, driver anbudsprojekt och säkerställer att alla krav enligt LOU och interna riktlinjer uppfylls.
Rollen inkluderar även proaktivt arbete genom nätverkande, förbättring av processer och stöd till verksamheten i upphandlingsrelaterade frågor. Rollen är tvärfunktionell och innebär nära samarbete med sälj, drift, ekonomi, HR och ledning.
Du erbjuds en hybrid arbetsplats och kan utgå från någon av följande orter: Linköping, Stockholm, Gävle, Göteborg, Malmö eller Norrköping. Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Bevaka och kvalificera upphandlingar och skapa en rullande upphandlingskalender
Leda anbudsprojekt inkl. tidplaner, möten och ansvarsfördelning
Skriva och sammanställa anbudstexter och säkerställa kravuppfyllnad enligt LOU
Koordinera operativt och tekniskt innehåll med interna specialister
Stödja kalkylarbete, prissättning och konkurrensanalys
Kvalitetssäkra bilagor, dokument och anbudsleveranser
Genomföra korrekt inlämning och följa upp vunna/förlorade affärer
Nätverka med upphandlare och utveckla processer och dokumentProfil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att driva anbudsprojekt, gärna inom offentlig upphandling
Stark förmåga inom kalkylering, prissättning och affärsanalys
Mycket god struktur, projektledningsförmåga och kvalitetsfokus
God kommunikativ och skriftlig förmåga
Som person är du självgående, analytisk, lösningsorienterad och trygg i komplexa affärer. Erfarenhet från facility service, entreprenad eller tjänsteintensiv verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder
Som Bid Manager hos oss får du en central roll i en dynamisk och affärsnära miljö där du bidrar till MIAB:s tillväxt. Du arbetar strategiskt nära ledningen och blir en nyckelperson i utvecklingen av våra affärer. Rollen ger dig stort ansvar och mandat att påverka, förbättra och vidareutveckla våra anbudsprocesser.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Daniel Bjerndal. Du når Daniel på 0720-920963.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb.
