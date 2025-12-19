Bibliotekschef till Västerviks kommun
Kulturenheten
Kulturenheten i Västerviks kommun ryms inom kommunstyrelsens förvaltning och består av bibliotek, kulturskola, Mejeriet ungdoms & kulturhus samt fyra mötesplatser/fritidsgårdar på mindre orter i kommunen. Kulturenhetens uppdrag innefattar bland annat kulturstöd till föreningar och fria kulturutövare, offentlig konst, kulturmiljöfrågor samt allmänna kulturfrågor.
Biblioteksverksamheten i Västerviks kommun består av fyra enheter belägna i Västervik, Gamleby, Ankarsrum samt en mobil enhet. Uppsökande verksamhet bedrivs inom social omsorg och samt gentemot förskolor. Inom regionen samverkar folkbiblioteksverksamheten med övriga kommuner i Region Kalmar län.
Vi söker nu en erfaren och engagerad ledare som vill utveckla och profilera framtidens biblioteksverksamhet i Västervik.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill leda utvecklingen mot en serviceinriktad, modern och tillgänglig biblioteksverksamhet. Som chef ansvarar du för att leda och driva biblioteksverksamheten där kulturchefen är din närmaste chef. Rollen omfattar personalansvar, arbetsmiljöansvar samt budgetansvar. Du ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av din verksamhet, personal och ekonomi samt bidrar till ett hållbart och engagerande arbetsklimat.
Arbetet kräver ett mål- och resultatinriktat arbetssätt för att fortsätta utvecklingen mot ett serviceorienterat professionellt biblioteksutbud. Du kommer också att vara delaktig i enhetens övergripande utvecklingsarbete och samverka utanför organisationen för att främja kommunens kulturliv.
Tjänsten kan innebära viss kvälls- och helgtjänstgöring.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område. Du har också flerårig ledarerfarenhet samt tidigare erfarenhet av arbete inom bibliotek, kultur, utbildning eller liknande verksamhet. Vi ser det som en självklarhet att du har en god helhetsbild inom kultur.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig administration med politisk styrning.
Du är strukturerad, målmedveten och kommunikativ, med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du ser både verksamhetens uppdrag och medarbetarnas situation. Du är lyhörd, tydlig och utvecklingsinriktad. Då en del av verksamheten bygger på goda relationer med andra verksamhetsfält är det viktigt att du har lätt för att bygga nätverk och skapa kontakter.
Vi söker dig som trivs i rollen som chef och ser värdet i att jobba nära med dina medarbetare. Du är en trygg och erfaren ledare med en god kommunikationsförmåga. Ett stort engagemang och vilja att leda mot gemensamma mål och skapa delaktighet är avgörande för att lyckas i rollen. Du har ett strukturerat arbetssätt samt analytisk och målmedveten med ett gott ekonomiskt sinne.
Tjänsten kräver att du har god digital kompetens samt goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs också mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
