Bibliotekschef till Trosa kommun
2026-04-30
I Trosa kommun gör närheten skillnad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation med korta beslutsvägar, höga ambitioner och ett tydligt samhällsuppdrag. Här får du använda din kompetens, utvecklas i din roll och arbeta tillsammans med engagerade kollegor för dem vi finns till för.
Biblioteken är en del av verksamheten KFTS - Kultur, Fritid, Teknik och Service.
Trosa kommun har två bibliotek, Trosa Stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad, som erbjuder ett stort utbud och många aktiviteter för våra besökare. Vår verksamhet är uppskattad av våra kommuninvånare och vi har öppet bemannat måndag - lördag samt Meröppet varje dag.
Hos oss får du personalansvar för 7 tillsvidareanställda medarbetare och ett ytterligare antal timanställda. Du kommer att få arbeta med kompetenta, engagerade kollegor som tillsammans åstadkommer resultat och gläds med varandra.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Ditt uppdrag som chef för biblioteken innebär att leda och utveckla verksamheten utifrån biblioteksplan och andra styrande dokument. Din roll innebär också att bygga relationer med verksamheter internt inom kommunen samt externa organisationer. Uppdraget bygger alltid på medborgarnas behov.
Du kommer att arbeta nära din arbetsgrupp och delta i det dagliga arbetet. Tillsammans med arbetsgruppen skapar ni arbetsglädje och resultat som märks för våra medborgare.
Du blir en del av KFTS Ledarforum och även i ledningsgrupp där chefskollegor från Kultur och förening, Kulturskola samt Fritidsgård ingår. Du rapporterar till produktionschef för KFTS.
VEM SÖKER VI?
Du som söker har:
Relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Erfarenhet av ledaruppdrag, gärna inom kommunal/offentlig verksamhet
Ett genuint intresse för biblioteksutveckling och bibliotekets roll i samhället
Det är meriterande med utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap
Du är en närvarande chef som skapar engagemang och förtroende. Som person är du trygg i dig själv och ditt ledarskap, nyfiken och vill utvecklas.
Du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och din förmåga att skapa goda relationer inom arbetsgruppen, med besökare och andra samverkansparter.
VAD ERBJUDER VI?
Börjar du en tjänst hos oss kan vi bland annat erbjuda dig följande;
Förmånliga semestervillkor
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
Nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett meningsfullt samhällsuppdrag
Läs mer om våra förmåner i broschyren om vårt https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Kontakt
Produktionschef KFTS
Kerstin Tibbling kerstin.tibbling@trosa.se 0156-52324
