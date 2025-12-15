Bibliotekarie
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
På Säters bibliotek arbetar vi utifrån Kulturnämndens vision och uppsatta mål för folkbiblioteksverksamheten. Målen innefattar att stärka demokratin och motverka utanförskap i samhället, främja läsning och främja medie- och informationskunnighet för alla. Vi arbetar utifrån devisen Alla ryms, och vi arbetar för att biblioteket ska spela en viktig roll i lokalsamhället. Vi förutsätter att du liksom vi sätter besökaren i centrum. Ditt uppdrag är att med fantasi och kunskap vara med och driva ett angeläget bibliotek. Du som medarbetare har stora möjligheter att utvecklas och påverka i verksamheten. Vi bjuder in besökare att vara delaktiga och arbetar med eget skapande i en både digital och analog miljö. Vi kombinerar berättande, skapande, experimenterande, digital teknik och lärande för att stärka människor och vidga vår gemensamma världsbild. I arbetet ingår mediehantering, tjänstgöring i bibliotek och fixotek samt kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema. Du kommer oftast arbeta på vårt huvudbibliotek i Säter, men arbete på någon av våra filialer i Gustafs och Stora Skedvi kan förekomma. Därför behöver du ha ett B-körkort.Kvalifikationer
* Examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Examen från högskola/universitet
* Goda kunskaper i det svenska språket.
* Pedagogisk utbildning eller erfarenhet.
* B-körkort.
* Vana att arbeta med människor.
* Skapa relationer och nätverk.
* Presentera och kommunicera information.
* Lära och utforska.
* Planera och organisera. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Kulturenhet Kontakt
Biblioteksledare
Pia Sandberg Eskola pia.eskola@sater.se 0225-55267 Jobbnummer
9643590