Bibliotekarie
2025-09-01
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider, ett generöst semesteravtal och bra villkor vid föräldraledighet. Det finns även möjlighet till internationell kompetensutveckling genom studier eller praktik utomlands. Med vårt centrala läge har du nära till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Välkommen till oss på Biblioteket!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Biblioteket ingår i högskolans verksamhetsstöd och utför ett uppskattat arbete som är väl integrerat i högskolans utbildning och forskning. Biblioteket är en välbesökt mötesplats där studenter, personal och allmänhet är välkomna att ta del av samlingar och använda studie- och lärmiljöer. Vi erbjuder stöd och vägledning både genom personliga möten och i digitala kanaler. Service av hög kvalitet med användaren i fokus är en självklarhet för oss. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla servicen till våra användare.
Dina arbetsuppgifter innebär:
• tjänstgöring i informationsdisk och arbete med övriga supportkanaler, t ex chat
• arbete med låne- och cirkulationsfrågor, både i form av kontakt med användare och genom systemadministration (bibliotekssystem Alma).
• att delta i arbetet med schemaläggning och utveckling av bibliotekets användarstöd
• att delta i utvecklingsprojekt med möjlighet att ge idéer till verksamhetsutveckling
• andra, allmänt förekommande arbetsuppgifter för bibliotekarier.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntliga och skriftliga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och du behöver ha förmåga att ta egna initiativ samt att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter. Därutöver har du god service- och samarbetsförmåga, god digital kompetens och är kommunikativ och relationsbyggande.
Din anställning
Särskild visstidsanställning, heltid (100 %) under 11 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort Borås.
Diarienummer: PA2025/136
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 22 september.
Guide för hur du ansöker i vårt rekryteringssystem och bilagor som ska bifogas
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer:
Jonas Gilbert, rekryterande chef.
Facklig företrädare för Saco-S är Klas Håkan Alm som nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Facklig företrädare för OFR/S nås via stvidhb@hb.se
.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
