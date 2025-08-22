BI-specialist till konsultuppdrag
Är du erfaren inom business intelligence med god kompetens inom Power BI? Har du dessutom en vilja att anta en roll som du får möjlighet att forma? Vi på Vindex är just nu på jakt efter en Interim BI-konsult till vår kund. Tjänsten innebär ett interimsuppdrag som pågår i 4-6 månader.
Placering: Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Budgetarbete
Controlling
Försäljning
Rapportering
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är erfaren som konsult med liknande arbetsuppgifter enligt ovan. Till denna roll krävs kompetens inom Power BI, controlling, rapportering och budgetering. Utöver det kommunicerar du tydligt på såväl svenska som engelska, i tal och skrift.
Som person är du analytisk och noggrann med ett strukturerat arbetssätt. Du har en förmåga att identifiera förbättringar och arbetar aktivt för att nå uppsatta mål och deadlines. Du är väl bevandrad i konsultrollen och sätter dig snabbt in i nya arbetssituationer!
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer EBBI2953. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Emma Borg (emma.borg@vindex.se
, 070-545 66 45) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
