BI Developer
Alleima Tube AB / Supportteknikerjobb / Sandviken Visa alla supportteknikerjobb i Sandviken
2026-06-22
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Sandviken
, Tierp
, Surahammar
, Hallstahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, analys och affär på riktigt? Där dina insikter bidrar till beslut som påverkar en global industriverksamhet?Vi söker nu en BI Developer som vill vara med och utveckla smarta, datadrivna lösningar i en verksamhet där data blir allt viktigare. Hos oss får du arbeta nära affären, förstå processerna bakom produktionen – och omvandla data till insikter som skapar verkligt värde. Som BI Developer hos Alleima Tube IT kliver du in i en miljö där data, innovation och industri möts. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra i en organisation som satsar på framtidens dataplattformar.
Placering: Sandviken
Din roll
Som BI Developer hos oss får du arbeta i skärningspunkten mellan teknik och affär, där du inte bara bygger lösningar – du är med och formar hur de används.
Du arbetar nära verksamheten och hjälper till att översätta behov till insikter som stärker beslut, effektivitet och förståelse för verksamheten. Samtidigt utvecklas du inom moderna dataplattformar och blir en del av en miljö där samarbete, lärande och ständig förbättring står i fokus.
Du kommer att:
Utveckla och vidareutveckla rapporter och dashboards i Power BI
Arbeta med moderna dataplattformar i Microsoft Fabric
Stötta verksamheten med analys och datainsikter som driver affärsvärde
Samarbeta nära olika funktioner för att förstå behov och processer
Bidra till utvecklingen av BI-struktur, arbetssätt och best practice
Arbeta brett inom Microsofts ekosystem i din dagliga leverans
Arbeta med och vidareutveckla semantiska modeller som grund för skalbara och tillförlitliga BI‐lösningar
Din Profil
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom exempelvis IT, systemvetenskap, dataanalys och som har fått erfarenhet av Power BI och Microsoft Fabric från tidigare uppdrag och vill lära sig mer om dessa spännande områden. Du har också god kunskap om Microsoft-suiten och trivs i en roll där du får kombinera teknisk förståelse med insikt i hur verksamheten fungerar, gärna i en industriell kontext. För att lyckas i rollen behöver du vara driven, nyfiken och ha ett gott självledarskap. Du tycker om att lära dig nytt, utvecklas tillsammans med andra och bidra med dina perspektiv i samarbeten över olika delar av organisationen. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Hos Alleima värdesätter vi expertis, innovation och viljan att fortsätta utvecklas, och vi tror att du motiveras av att vara med och bygga framtidens lösningar tillsammans med andra kunniga kollegor.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
En möjlighet att bidra i en verksamhet där innovation, teknik och hållbar utveckling står i centrum
Ett sammanhang där du får lära, växa och arbeta tillsammans med engagerade experter inom sina områden
En hybrid arbetsmodell med placering i Sandviken
Övrig information
Vi önskar inte bli kontaktade av rekryteringsföretag eller andra försäljnings- och konsultföretag angående denna tjänst. I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtester enligt våra rutiner för en säker arbetsmiljö samt att vi genomför bakgrundskontroller i denna rekryteringen.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jenny Engberg , rekryterande chef, +46 73 735 15 10
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2026-06-22Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Stefan Jonsson, Unionen, +46 70 396 03 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-27
Notera att denna annons kommer ut under semestertider och vi kommer genomföra intervjuer under första veckan i Augusti.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer – genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov som gör att vi uppnår våra affärsmässiga mål genom vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9971687