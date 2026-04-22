BI Controller
Lärandegruppen i Sverige AB / Controllerjobb / Norrköping Visa alla controllerjobb i Norrköping
2026-04-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärandegruppen i Sverige AB i Norrköping
, Örebro
, Huddinge
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
På huvudkontoret arbetar olika stödfunktioner tillsammans för att stötta våra verksamheter. Vi ser till att de har de bästa förutsättningarna för att fokusera på det allra viktigaste - att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärandemiljö. Detta gör vi i nära samarbete med branschen, näringslivet och andra viktiga aktörer. Tillsammans gör vi skillnad.
Vi söker dig som vill bli vår BI controller
Vi söker dig som lockas av att arbeta med kvalificerad ekonomistyrning i en snabbt växande och utvecklingsinriktad utbildningskoncern. Rollen som BI controller är delad och innebär att du dels ansvarar för förvaltning och utveckling av vårt verktyg för uppföljning, budget och prognos, Mercur. Dels arbetar som controller där du fungerar som ett stöd till ledning och verksamhet - både i den löpande driften och i olika förändringsprojekt. Du bidrar med analyser som skapar ökad förståelse, ger ett starkt beslutsstöd och driver utvecklingen framåt.
Hos oss kommer du ingå i ett team där vi kontinuerligt arbetar för kvalitet och effektivitet i processer, arbetssätt och organisation. I teamet förväntas vi alla bidra till utveckling och vi hjälps åt för att komma framåt.
I rollen som BI Controller kommer du bland annat att:
Säkerställa Mercurs funktionalitet, datakvalitet och struktur.
Utveckla och förvalta rapporter, dashboards och analyser.
Stödja organisationen i datadrivna beslut.
Säkerställa korrekt dataöverföring mellan Mercur och andra system
Driva ekonomiprocesserna rapportering, uppföljning, budget och prognos för en del av koncernens största verksamhetsområden.
Genomföra uppföljningsmöten med resultatansvariga
Vara kontaktperson och samarbetspartner för ledning och verksamhet i ekonomifrågor och ta initiativ till utvecklingsförslag
Driva samt delta i förbättrings-/utvecklingsprojekt
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Universitetsexamen inom ekonomi
Flerårig erfarenhet av att arbeta med BI-och planeringsverktyg
Goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som controller.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Som person är du initiativtagande och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete utifrån uppsatta mål och kvalitetskrav. Du har en analytisk och problemlösande förmåga som gör att du kan hantera komplexa frågor och identifiera hållbara lösningar. Samtidigt är du kreativ och bidrar med nya idéer och perspektiv som utvecklar arbetssätt och resultat.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärandegruppen i Sverige AB
(org.nr 556765-4529)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Kontakt
HR Generalist
Linda Carinci 072-965 11 46 Jobbnummer
9868449