Betonghåltagare
2025-10-23
Betonghåltagare sökes
Är du en skicklig hantverkare med bred erfarenhet inom håltagning? Vill du vara en del av ett starkt team i byggbranschen? Vi söker nu en driven och noggrann betonghåltagare som vill bidra med sin kompetens i en växande verksamhet!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Utföra betonghåltagning i olika typer av byggprojekt
Arbeta med borrning, sågning och rivning av betong
Samverka med andra yrkesgrupper och följa säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen
Planera och genomföra arbetet självständigt och effektivt
Vi söker dig som:
Har lång erfarenhet av väggsågning/kärnborrning
Har lång erfarenhet av betonghåltagning (meriterande om du har erfarenhet av rivning och sanering)
Har god förståelse för ritningar och kan arbeta noggrant och strukturerat
Innehar B-körkort (meriterande)
Är lösningsorienterad och flexibel i arbetet
Du ska kunna svenska och/eller engelska i tal & skrift.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med marknadsmässig lön
Möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom företaget
En arbetsmiljö där säkerhet och trivsel är högsta prioritet
Kollegor med hög kompetens och ett starkt teamarbete
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betonghåltagare". Omfattning
