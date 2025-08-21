Betonghåltagare
2025-08-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Om Betonghåltagningar Nordborr AB (BHT)
Betonghåltagningar Nordborr AB har sedan starten 1991 vuxit till en stabil leverantör av tjänster inom betonghåltagning, rivning, sanering, sågning och bilning. Vi genomför arbeten åt företag såväl som privatpersoner inom Västernorrlands län.
Om jobbet
Som betonghåltagare hos oss kommer du att arbeta med håltagning i betong, tegel och andra byggnadsmaterial. Arbetet innebär bland annat borrning, sågning och bilning för installationer inom VVS, el och ventilation. Du har kontakt med kunder, arbetsledare och andra hantverkare och arbetar både självständigt och i team på olika arbetsplatser.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal som bland annat innebär avtalsenliga löner och flertalet försäkringar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av betonghåltagning eller liknande inom bygg/anläggning.
Kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra.
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har utbildning inom säkra lyft, heta arbeten och arbete på hög höjd.
Tillträde: enligt överenskommelse
Varaktighet: tillsvidareanställning som inleds med en provanställning.
Omfattning: heltid
Arbetstid: 7-16
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Ansökan i form av CV och personligt brev skickas till jarl.mannstrom@bhtnordborr.se
Detta är ett heltidsjobb.
Betonghåltagningar Nordborr AB
(org.nr 556426-5154), https://bhtnordborr.se/
Verkstadsgatan 2 (visa karta
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
