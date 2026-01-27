Betongarbetare
2026-01-27
Vill du vara med och skapa framtidens byggprojekt i en dynamisk och teknikdriven miljö? Vi söker nu noggranna och drivna betongarbetare för prefab-arbeten. Hos oss får du möjlighet att arbeta med prefabricerade betongelement och bidra till effektiva, hållbara och säkra bygglösningar. Välkommen att bli en viktig del av vårt team - din insats skapar resultat!
Arbetsuppgifter och ansvar - prefab betongarbetare
Tillverkning och gjutning av prefabricerade betongelement enligt ritningar, arbetsbeskrivningar och säkerhetsrutiner.
Förberedelse av formar, armering och insättning av ingjutningsgods för betongelement i produktion.
Kvalitetskontroll och dokumentation av utfört arbete för att säkerställa att färdiga element uppfyller krav och standarder.
Montering samt efterbearbetning och reparation av betongelement vid behov.
Samarbete med kollegor inom produktion, montage och teknik för att hålla en hög och jämn kvalitet över hela processen.
Delta aktivt i förbättringsarbete för mer effektiva arbetsprocesser och ökad säkerhet på arbetsplatsen.
Krav och meriter - erfarenhet inom betong och prefabricering
Erfarenhet av betongarbete, gärna inom prefab eller tillverkande industri, är meriterande.
Grundläggande kunskap om ritningsläsning, armering, formning och betonggjutning.
Vana av att arbeta praktiskt med verktyg och maskinutrustning för prefabproduktion.
B-körkort är ett krav.
Truckkort och traverskort är meriterande.
God svenska i tal och skrift för att hantera instruktioner, dokumentation och säkerhetsinformation.
Personliga egenskaper - prefab betongarbetare
Noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarsfull i allt du gör.
Initiativrik och lösningsfokuserad - du ser möjligheter till förbättring.
Lagspelare som samarbetar och kommunicerar väl med kollegor.
Flexibel och engagerad i att utvecklas inom prefab och betongproduktion.
Högt säkerhetstänk och stor vilja att bidra till en trygg arbetsmiljö.
Anställningsvillkor och arbetsmiljö - prefab betongproduktion
Visstidsanställning/heltid, med möjlighet till förlängning.
Dagtidsarbete, men skiftgång kan förekomma beroende på produktionens behov.
Kollektivavtal och goda villkor för alla anställda.
Ständiga möjligheter till utveckling och utbildning inom prefab och moderna byggmetoder.
Ansökan - bli en del av vårt team inom prefab och betong
Känner du igen dig i ovanstående och har det som krävs för rollen? Skicka in ditt CV samt ett personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som betongarbetare inom prefab hos oss. Ansök redan idag - vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
