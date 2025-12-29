Betongarbetare
Är du en erfaren betongarbetare med yrkesbevis och en passion för att arbeta med broar, reningsverk och andra anläggningsprojekt? Då kan du vara den vi söker!
Peab Anläggning är en ledande aktör inom bygg- och anläggningsbranschen i Norden. Vi är stolta över att leverera hållbara och innovativa lösningar för samhällets infrastruktur.
Vi söker nu betongarbetare till vår anläggningsavdelning i Västernorrland och Jämtland. Som betongarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av teamet och arbeta med varierande och utmanande projekt, främst inom produktion av broar, reningsverk och andra anläggningsarbeten. Då vårt verksamhetsområde sträcker sig över Västernorrlands och Jämtlands län, har det mindre betydelse var du bor så länge du är "mobil".
I dina arbetsuppgifter ingår främst att armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner. Du är självgående på att tolka och följa ritningar. Vi vill att du är resultatinriktad, noggrann och har hög arbetsmoral. Du tar eget ansvar och bidrar till en säker och trevlig arbetsmiljö. Kravprofil för detta jobb
Yrkesbevis som betongarbetare
Goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar och tekniska beskrivningar
B-körkort
Självgående och en bra lagspelare
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt
En arbetsplats med stark laganda och fokus på samarbete
Högt fokus på arbetsmiljö och trivsel
Bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter
Vid frågor kontakta HR Annica Nilsson, annica.nilsson@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
