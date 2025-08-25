Beteendevetare/stödpedagog
Vi söker en beteendevetare eller stödpedagog till Bostödsgruppen.
Bostödsgruppen är en del av Eskilstuna kommuns socialpsykiatri. Våra brukare har psykiska funktionsvariationer som ADHD, ADD, depression eller psykosproblematik, ofta i kombination med missbruk. Vi utgår från brukarnas hem. Stödet anpassas efter varje persons behov och ges både i hemmet och utanför. Målet är att vardagen ska fungera och kännas meningsfull.
Enheten är uppdelad i två grupper som samarbetar nära och består av cirka 16 medarbetare totalt. Varje grupp har en egen gruppledare som ger stöd.
Som beteendevetare/stödpedagog ingår du i ett team med tre till fyra kollegor. Du ansvarar för en brukargrupp på ungefär 40-45 personer.
Du åker hem till brukare och ger stöd utifrån deras behov och intressen. Du gör bedömningar, anpassningar, tar fram pedagogiska hjälpmedel och dokumenterar. En viktig del av arbetet är att planera och strukturera din egen arbetsdag. Du samarbetar också med anhöriga, fysioterapeuter, daglig verksamhet, socialtjänsten och Försäkringskassan.
Arbetstiden är dagtid måndagfredag, men vissa helger kan förekomma.
Vi söker dig som är utbildad beteendevetare eller stödpedagog, alternativt har annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du behöver ha B-körkort för manuell bil, kunna cykla och kunna arbeta i hem där djur förekommer. Har du arbetslivserfarenhet av psykiatri eller missbruk och har jobbat med brukare som har psykiska funktionsvariationer ser vi det som positivt.
Som person är du trygg i dig själv, har en god människosyn och är lyhörd inför de behov och känslor som du möter. Du har förmågan att vägleda och vara ett medmänskligt stöd men kan också sätta gränser där det behövs. Ibland uppstår stressfyllda situationer och då är det viktigt att du kan hålla dig lugn, kan anpassa dig efter situationen och är bekväm med att fatta egna beslut. Eftersom vi jobbar i team är det också viktigt att du är flexibel och har en bra samarbetsförmåga. Utöver detta är du också bra på att strukturera, planera och ta eget ansvar.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3000 medarbetare som tillsammans ser till att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning får den vård och omsorg som de behöver. Förvaltningen är uppdelad i en stab och de fem verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård, bistånd och bemanning. Vi är nästan 70 olika professioner som gör skillnad i andra människors liv, varje arbetsdag.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
