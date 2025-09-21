Besöksbokare heltid i Västerås
2025-09-21
Bokningsservice i Sverige AB är Sveriges ledande aktör för besöksbokning inom finans och solceller.
Vår kundkrets består av banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Vi har även uppdragsgivare som är solcellsleverantörer.
Den vi söker ska ha följande bakgrund samt egenskaper:
• Du måste ha erfarenhet av besöksbokning och/eller telemarketing/telefonförsäljning
• Har du erfarenhet inom Finans eller besöksbokning inom solceller är det en stor merit
• Du ska vara självgående och driven
• Du bör vara allmänbildad och gilla att ta kontakt med folk
Trivs du med att ha ett mål att sträva mot, blir sporrad av utmaningar och har en naturligtävlingsinstinkt är du den vi söker.
Vi söker nu en besöksbokare som jobbar hemifrån eller på vårt kontor i Västerås. Tjänsten är på heltid och månadslönen är fast från 25-35000:- per månad beroende på erfarenhet och ålder.
Du kommer att ta kontakt med potentiella kunder via telefon/sms/mail och bjuda in dem till möten/webinar gällande pensionsutbildning, finansiell rådgivning eller solcellsinstallation.
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: rekrytering@bokningsservice.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556659-1946), http://www.bokningsservice.se
